Vĩnh Long: Nam thanh niên say xỉn đánh công an rồi vào nhà cố thủ

(Kiến Thức) - Đang quậy phá tưng bừng trong quán karaoke, khi phát hiện lực lượng công an, Huỳnh Văn Lượm (27 tuổi, ngụ xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân) dùng nhiều hung khí tấn công rồi vào nhà cố thủ.

Ngày 10/5, Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Huỳnh Văn Lượm (27 tuổi, ngụ xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản và Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Huỳnh Văn Lượm.

Theo kết quả điều tra, chiều 4/4, Lượm nhậu say rồi đập bể tivi, bàn ghế và làm hư hỏng 2 xe máy trong quán karaoke tại địa phương.

Công an huyện Bình Tân phân công cán bộ Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tân An Thạnh đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi thấy lực lượng công an, Lượm đã dùng dao, gạch đá, gậy 3 khúc đánh nhóm người làm nhiệm vụ.

Không dừng lại, Lượm đập phá làm hư hỏng xe máy của 2 đồng chí công an xã rồi vào nhà cố thủ. Lực lượng công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ Lượm đưa về trụ sở.

Được biết, Lượm nghiện ma túy vừa chấp hành xong án phạt tù về tội hủy hoại tài sản vào cuối năm 2018.