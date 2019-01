Video: Khúc cua "tử thần" khiến xe máy cứ đi qua là ngã

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng hàng loạt xe máy khi đi vào khúc cua bỗng dưng bị ngã một cách khó hiểu. Nhiều người còn bình luận rằng đây là khúc cua "tử thần".

Sau khi được đăng tải lên các diễn đàn mạng xã hội, clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mời quý vị độc giả theo dõi clip khúc cua "tử thần" khiến xe máy cứ đi qua là ngã:



Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, khúc cua “tử thần” gây ra liên tiếp các vụ ngã xe máy khi vào cua tại đây thuộc QL 70 đoạn từ Yên Bái đi Lào Cai, trước cổng trường THPT Hồng Quang, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Khúc cua tử thần được chụp từ vệ tinh. Ảnh: Google Maps

Anh Đỗ Quang Trung (đang công tác tại trường THPT Hồng Quang, Yên Bái) người đăng clip cho biết, những hình ảnh được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại chỉ phản ánh được phần nào. Thực tế, những vụ xe máy bỗng dưng bị ngã khi đi qua đây còn rất nhiều.

" Không chỉ xe máy phóng nhanh mới bị ngã, kể cả những xe đi chậm, khi vào cua cũng ngã. Rất may chưa xảy ra tai nạn chết người nào tại đây" - anh Trung chia sẻ.

Lý giải nguyên nhân có sự việc hàng loạt xe máy bỗng dưng ngã khi vào khúc cua "tử thần", anh Trung cho hay: Trước đây đoạn này cua gấp và dốc hơn nhiều, từ năm 2008 đường được làm lại với độ cong như hiện tại.