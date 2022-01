Vì sao Nguyễn Tuấn Hải lại có biệt danh Hải “Bánh“?

Ngày 27/1, Nguyễn Tuấn Hải (55 tuổi, quê Hà Nội, tức Hải "Bánh") được mãn hạn tù trước thời hạn. Người đàn ông này được thả tự do sau 22 năm chấp hành án phạt tù ở Trại giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), dù trước đó Hải "Bánh" bị TAND TP.HCM tuyên án chung thân về tội Giết người. Những năm 1990-2000, Hải "Bánh" được biết đến là "cánh tay phải" của trùm giang hồ Trương Văn Cam (tức Năm Cam). Ông ta từng khiến cả giới giang hồ rúng động khi liên quan đến cái chết của bà trùm Vũ Thị Hoàng Dung (tức Dung Hà). Nguyễn Tuấn Hải sinh ra tại một gia đình chuyên làm cửa sắt ở mặt phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Biệt danh "Bánh" của Hải được đặt theo tên của bố ông ta. Thuở đó, phố Hàng Cót nổi tiếng là địa bàn "nóng" về tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự. Và những tệ nạn đó nhiễm sạch vào lý trí của Hải "Bánh". Từ khi còn cắp sách đến trường, Hải đã lập băng nhóm để cướp tài sản của người dân, thậm chí cướp cả của cướp. Danh tiếng của Hải "Bánh" nổi lên khi ông ta có 6 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích và Gây rối khi chưa bước qua tuổi thành niên. Năm 13 tuổi, Hải kết thân với Long "Máy Chém", một kẻ chuyên chém người. Cả hai sau nhiều trận huyết chiến đã thu phục được nhiều đàn em và Hải "Bánh" được tôn làm đại ca. Sau một thời gian, băng của Hải mở rộng địa bàn, thu phục thêm nhiều đàn em và tổ chức bảo kê cho đám móc túi ở chợ Đồng Xuân. Hơn chục năm làm đại ca ở Hà Nội, Hải "Bánh" làm dày hồ sơ lý lịch bằng số tiền án, tiền sự. Đến khi bị Công an Hà Nội truy bắt gắt gao, đầu năm 1993, ông ta rủ một số đàn em trốn vào TP.HCM, thành lập nhóm giang hồ "Trà Bắc", hoạt động ở quận Tân Bình. Tuy nhiên sau đó, Hải "Bánh" bị Công an Hà Nội bắt giữ về tội Gây rối trật tự. Tháng 11/1998, Hải "Bánh" mãn hạn tù nhưng tiếp tục thành lập băng nhóm để bảo kê nhà hàng, vũ trường. Sau đó, ông ta cùng đàn em bỏ vào TP.HCM để trốn cảnh sát. Lúc này, Hải tay trắng vì không còn địa bàn để kiếm tiền. Thời đó, giới giang hồ Việt Nam có hai "trùm" khét tiếng là Dung Hà (ở Hải Phòng) và Năm Cam (TP.HCM). Hai phe thường xuyên kèn cựa, đấu đá nhau nhưng Dung Hà vẫn kém Năm Cam một bậc. Để lấy lòng ông trùm, Dung Hà gợi ý cho Năm Cam nhận Hải "Bánh" và đám thuộc hạ trong nhóm "Trà Bắc" làm đàn em. Sau khi Năm Cam đồng ý, Hải không mất nhiều thời gian để trở thành cánh tay phải của ông trùm. Để trả công cho Hải, Năm Cam cho đàn em nhiều tiền, cho hưởng hoa hồng bảo kê, thuê hẳn một tiệm cắt tóc cho Hải quản lý và ăn trọn lợi nhuận. Lúc đó, Hải "Bánh" không có gì ngoài tiền bạc, trang sức. Tuy nhiên, điều này khiến Dung Hà khó chịu. Bà ta bắt đầu gây khó dễ cho Hải "Bánh" bằng việc chọc phá các điểm kinh doanh của Hải. Dung Hà bắt Hải "Bánh" về phục vụ cho bà ta, đồng thời để bà ta hưởng lợi từ những điểm làm ăn của Hải. Thế nhưng, Hải không những không nghe theo mà còn báo cáo lại với Năm Cam khiến ông trùm này nổi giận, quyết "xử" người phụ nữ quê Hải Phòng. Việc "lấy số" Dung Hà, Năm Cam giao cho chính Hải "Bánh" lo liệu. Hải ban đầu gọi 2 đàn em đang trốn truy nã ở Nga về nước để giết Dung Hà. Trong một lần sơ hở, Dung Hà bị hai đàn em thân tín khác của Hải là Hưng "Phi nhon" và Trường "Xoăn" bắt gặp. Sau khi hỏi ý kiến đại ca, đêm 1/10/2000, Hưng và Trường "lấy số" Dung Hà bằng viên đạn ngay giữa đầu bà trùm. Vụ việc gây chấn động giới giang hồ khiến Bộ Công an phải vào cuộc. Ngày 19/5/2001, Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hải "Bánh". Ngày 12/12/2001, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Năm Cam và hơn 100 đàn em. Trong phiên tòa diễn ra năm 2003, TAND TP.HCM tuyên Hải "Bánh" tù chung thân về tội Giết người. Trong khi đó, Năm Cam và 4 bị cáo khác nhận án tử hình. Hải "Bánh" chấp hành án phạt tại Trại giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai). Trao đổi với báo chí vào năm 2015, Phó giám thị trại giam Xuân Lộc cho biết khi mới nhập trại, Hải sống thu mình, trầm tư. Sau một thời gian được cán bộ quản giáo động viên, Hải mới sốc lại tinh thần để cải tạo và bắt đầu bộc lộ nhiều tài lẻ. Theo nhận xét của lãnh đạo trại giam lúc đó, Hải là người rất khéo tay, có năng khiếu khuấy động không khí. Ban đầu, phạm nhân này được giao cắt tỉa cây cối, sau đó nhận nhiệm vụ trang trí khán phòng mỗi khi có chương trình diễn ra ở trại."Mỗi lần được giao việc gì làm, Hải đều làm rất say sưa, tỉ mỉ. Mỗi dịp Tết đến, Hải lại tự dàn dựng các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian để biểu diễn cho các phạm nhân khác xem" - Phó giám thị trại giam Xuân Lộc kể. Cải tạo tốt, Hải "Bánh" được giảm án từ chung thân xuống 30 năm tù. Năm 2015, ông ta tiếp tục được TAND tỉnh Đồng Nai chấp nhận đề nghị của trại giam về việc giảm thêm 10 tháng tù giam. Chia sẻ với báo chí năm 2015, Hải "Bánh" nói bản thân đã tỉnh ngộ và nhận ra điều sai trái từng làm. "Nhiều lúc nằm trong trại giam nghĩ lại tất cả những điều mình đã làm trước đây, tôi không nghĩ ai có lỗi với mình mà chỉ thấy dằn vặt sao mình lại làm như vậy. Họ cũng là con người mà mình lại chém, lại giết" - Hải nói. Trong tù, Hải thể hiện là người rất yêu thương vợ con. Ông ta lo lắng sau khi ra tù sẽ không có tư cách để dạy dỗ con. "Cuộc đời tôi thì coi như bỏ, nhưng tôi không muốn con tôi sẽ đi theo con đường của mình" - Hải "Bánh" tâm sự.

