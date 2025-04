Honda Dash "ăn" 1,8 lít xăng/100km về Việt Nam, hơn 80 triệu

Mức giá xe Honda Dash 125 2025 này tương đương với các dòng tay ga cao cấp như Honda SH hay mẫu xe mang tính biểu tượng Super Cub C125. Và có khá nhiều người băn khoăn rằng: một mẫu xe số phổ thông có gì đặc biệt để định giá cao đến vậy? Tại Malaysia, Honda Dash 125 được định vị là mẫu xe số phổ thông, cao cấp hơn Wave Alpha với giá chỉ khoảng 6.599 RM (tương đương 38,8 triệu VNĐ). Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam qua đường nhập khẩu tư nhân, mức giá đội lên gấp đôi, do chi phí vận chuyển, thuế... Honda Dash 125 2025 mới sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 1.894 x 707 x 1.108 mm, tương đương với RSX 110, nhưng trọng lượng nhỉnh hơn (105 kg so với 98 kg), chiều cao yên ở mức 767 mm phù hợp với thể trạng người Việt. Về thiết kế, Dash 125 mang kiểu dáng thể thao đậm nét, gợi nhớ đến Wave RSX 110 đời 2012-2014 từng bán chính hãng tại Việt Nam, nhưng hiện đại và góc cạnh hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế “Accent Line”. Các đường gân sắc sảo chạy dọc thân xe cùng phần đầu xe cắt xẻ khiến tổng thể Dash 125 trở nên nổi bật so với những mẫu xe số mềm mại đang bán trong nước. Không chỉ ở thiết kế, xe máy Honda Dash 125 còn “ăn điểm” nhờ loạt trang bị vốn hiếm thấy ở các mẫu xe số phổ thông trong nước. Cụ thể, xe được trang bị đèn pha LED cho khả năng chiếu sáng tốt hơn, phanh đĩa cho cả hai bánh – điều gần như chưa từng có trên các mẫu Honda số chính hãng tại Việt Nam. Lý do là vì thị trường Malaysia yêu cầu tiêu chuẩn an toàn cao hơn, trong đó có việc trang bị phanh đĩa phổ biến kể cả trên xe phổ thông. Tuy vậy, Dash 125 vẫn không có hệ thống phanh ABS, một thiếu sót đáng tiếc nếu xét về mức giá bán tại Việt Nam. Các điểm nhấn khác trên xe bao gồm: mâm đúc 17 inch, lốp không săm, đèn xi-nhan rời để tuân thủ quy chuẩn kích thước Malaysia, phuộc trước ống lồng và giảm xóc đôi phía sau. Xe sử dụng chìa khóa cơ và đồng hồ analog truyền thống. “Trái tim” của Dash 125 là khối động cơ xy-lanh đơn 125cc, SOHC, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh công suất 9,9 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn 9,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 4 cấp. Ưu điểm lớn nhất của khối động cơ này là mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,8 lít/100 km, rất tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày. Đồng thời, động cơ này đạt chuẩn khí thải EEV (Energy Efficient Vehicle), tương đương với các tiêu chuẩn “siêu sạch” ở Malaysia. Với mức giá hơn 80 triệu đồng, Honda Dash 125 vượt xa các mẫu xe số phổ thông lắp ráp trong nước và thậm chí chạm ngưỡng các dòng xe tay ga cao cấp như Honda SH125i (giá từ 74 triệu đồng) hay Super Cub C125 (giá khoảng 86 triệu đồng). Video: Xem chi tiết xe máy Honda Dash 125 2025 tại Việt Nam.

Mức giá xe Honda Dash 125 2025 này tương đương với các dòng tay ga cao cấp như Honda SH hay mẫu xe mang tính biểu tượng Super Cub C125. Và có khá nhiều người băn khoăn rằng: một mẫu xe số phổ thông có gì đặc biệt để định giá cao đến vậy? Tại Malaysia, Honda Dash 125 được định vị là mẫu xe số phổ thông, cao cấp hơn Wave Alpha với giá chỉ khoảng 6.599 RM (tương đương 38,8 triệu VNĐ). Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam qua đường nhập khẩu tư nhân, mức giá đội lên gấp đôi, do chi phí vận chuyển, thuế... Honda Dash 125 2025 mới sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 1.894 x 707 x 1.108 mm, tương đương với RSX 110, nhưng trọng lượng nhỉnh hơn (105 kg so với 98 kg), chiều cao yên ở mức 767 mm phù hợp với thể trạng người Việt. Về thiết kế, Dash 125 mang kiểu dáng thể thao đậm nét, gợi nhớ đến Wave RSX 110 đời 2012-2014 từng bán chính hãng tại Việt Nam, nhưng hiện đại và góc cạnh hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế “Accent Line”. Các đường gân sắc sảo chạy dọc thân xe cùng phần đầu xe cắt xẻ khiến tổng thể Dash 125 trở nên nổi bật so với những mẫu xe số mềm mại đang bán trong nước. Không chỉ ở thiết kế, xe máy Honda Dash 125 còn “ăn điểm” nhờ loạt trang bị vốn hiếm thấy ở các mẫu xe số phổ thông trong nước. Cụ thể, xe được trang bị đèn pha LED cho khả năng chiếu sáng tốt hơn, phanh đĩa cho cả hai bánh – điều gần như chưa từng có trên các mẫu Honda số chính hãng tại Việt Nam. Lý do là vì thị trường Malaysia yêu cầu tiêu chuẩn an toàn cao hơn, trong đó có việc trang bị phanh đĩa phổ biến kể cả trên xe phổ thông. Tuy vậy, Dash 125 vẫn không có hệ thống phanh ABS, một thiếu sót đáng tiếc nếu xét về mức giá bán tại Việt Nam. Các điểm nhấn khác trên xe bao gồm: mâm đúc 17 inch, lốp không săm, đèn xi-nhan rời để tuân thủ quy chuẩn kích thước Malaysia, phuộc trước ống lồng và giảm xóc đôi phía sau. Xe sử dụng chìa khóa cơ và đồng hồ analog truyền thống. “Trái tim” của Dash 125 là khối động cơ xy-lanh đơn 125cc, SOHC, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh công suất 9,9 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn 9,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 4 cấp. Ưu điểm lớn nhất của khối động cơ này là mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,8 lít/100 km, rất tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày. Đồng thời, động cơ này đạt chuẩn khí thải EEV (Energy Efficient Vehicle), tương đương với các tiêu chuẩn “siêu sạch” ở Malaysia. Với mức giá hơn 80 triệu đồng, Honda Dash 125 vượt xa các mẫu xe số phổ thông lắp ráp trong nước và thậm chí chạm ngưỡng các dòng xe tay ga cao cấp như Honda SH125i (giá từ 74 triệu đồng) hay Super Cub C125 (giá khoảng 86 triệu đồng). Video: Xem chi tiết xe máy Honda Dash 125 2025 tại Việt Nam.