Vì sao chưa tiết lộ danh tính 6 người trong vụ án tại SJC?

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an mới đây thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty vàng bạc đá quý SJC cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “ Tham ô tài sản ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) và các đơn vị có liên quan.



Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 6 bị can về 2 tội danh: Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính.

Cơ quan điều tra đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và rà soát, xác minh, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Danh tính và hành vi cụ thể của những bị can trên chưa được cơ quan điều tra công bố.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, 6 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty vàng bạc đá quý SJC bị khởi tố về hai tội danh Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là những tội danh rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng để xử lý đối với những người có chức vụ quyền hạn nhưng đã có hành vi chiếm đoạt tài sản do mình quản lý và hành vi làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Theo luật sư Cường, để đảm bảo bí mật điều tra nên cơ quan điều tra chưa cung cấp những thông tin đầy đủ về hành vi phạm tội của bị can cũng như danh tính của các bị can trong vụ án trên.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, để khởi tố vụ án hình sự cơ quan điều tra phải có căn cứ cho thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm, hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm với một tội phạm cụ thể mới khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Thực tế thời gian qua, giá vàng thế giới và giá vàng trong nước có nhiều biến động, trong đó vàng tăng giá liên tục, chưa có khi nào giá vàng lại nhảy múa và bất ổn như giai đoạn qua.

Giá vàng biến động là cơ hội cho nhiều người kinh doanh, kiếm lợi từ hoạt động mua bán vàng. Tuy nhiên, cũng có thể xuất hiện những hành vi thao túng, trục lợi, lợi dụng tình trạng biến động giá để đầu cơ, thổi giá, tác động tiêu cực đến thị trường vàng.

Do đó, tăng cường quản lý nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực đến giá vàng, thậm chí thực hiện các hoạt động có sự can thiệp của Nhà nước để bình ổn giá vàng là điều cần thiết. Tuy nhiên, chủ trương bình ổn giá vàng bị một số người lợi dụng để tham ô, chiếm đoạt tài sản, đây là điều rất đáng trách.

Theo quy định của pháp luật, tham ô tài sản là một trong các hành vi phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Tội tham ô tài sản được quy định tại điều 353 Bộ luật Hình sự. Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy đã có người có chức vụ quyền hạn được giao quản lý tài sản của Nhà nước (quản lý vàng) nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản này sẽ bị xử lý hình sự về tội tham ô tài sản. Tùy thuộc vào giá trị tài sản chiếm đoạt mà người thực hiện hành vi này sẽ chịu mức hình phạt khác nhau.

Ngoài ra, với những người có chức vụ quyền hạn không chiếm đoạt tài sản do mình quản lý, nhưng đã có hành vi làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước thì cũng sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 356 Bộ luật Hình sự quy định về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Để chứng minh các bị can phạm tội này, có quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản do mình quản lý, làm trái công vụ, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Ngoài bị phạt tới 15 năm tù đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và hình phạt tới tù chung thân hoặc tử hình đối với hành vi tham ô tài sản, người phạm tội đối với các tội danh này còn phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra. Trường hợp khi có tội, việc bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả sẽ là tình tiết giảm nhẹ đáng kể khi tòa án được hình.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, làm rõ diễn biến hành vi của các bị can, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Sẽ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Với những người giúp sức, xúi giục, hưởng lợi bất chính từ hoạt động này cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội, góp phần quản lý chặt chẽ hơn nữa thị trường vàng trong nước.

