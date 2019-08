Vì sao bà cụ ở Nghệ An đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng hàng xóm?

Chiều 27/8, thượng tá Cao Văn Tám – Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi, trú xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.



Camera gia đình ghi lại cảnh cụ bà cầm lọ nước lén lút qua nhà chị Vân. Theo Thượng tá Tám, sau sự việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và bà Thanh đã thú nhận hành vi của mình. Kết quả giám định mẫu nước là có chất độc của thuốc diệt cỏ nhưng hàm lượng thấp ít ảnh hưởng đến sức khỏe. Như đã đưa tin, sáng 15/5, khi cả gia đình chị Nguyễn Thị Vân (SN 1993 nhà đối diện nhà bà Thanh) đi vắng thì có chốt cửa cổng. Khoảng 30 phút sau, lúc trở về thì thấy cửa cổng đã mở toang. Nghi có điều bất thường nên chị Vân đã xem lại camera của gia đình thì phát hiện bà Thanh mang theo một lọ nước đi vào sân nhà mình. Giếng nước bị đổ thuốc diệt cỏ. Nghi ngờ bà Thanh làm chuyện mờ ám nên gia đình đã trình báo sự việc lên Công an xã Nam Xuân.



Tại trụ sở công an, bà Thanh cho rằng chỉ qua nhà chị Vân để đuổi gà và chai nước cầm theo là đưa cho người thân đang làm ngoài đồng. Tuy nhiên, buổi làm việc tiếp theo, bà Thanh đã khai nhận có đổ thuốc diệt cỏ vào giếng gia đình chị Vân vào sáng 14/5 nhằm trả thù việc chị Vân vu khống bà trộm tiền vào năm ngoài.

Ngoài ra, sáng 15/5, bà Thanh lại sang nhà chị Vân để đổ thuốc diệt cỏ vào lọ dầu gội đầu nhưng do cửa khóa nên chưa thực hiện được. Bà Thanh còn khai nhận đã mua nhiều lọ thuốc diệt cỏ nhằm trả thù gia đình chị Vân.

Sau sự việc trên, 5 người trong gia đình chị gồm bố mẹ chồng, hai con nhỏ cùng chị ra bệnh viện ở Hà Nội để thăm khám, xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy các thành viên trong gia đình vẫn chưa phát hiện vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe.