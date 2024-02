Vi phạm nồng độ cồn, loạt lãnh đạo bị kỷ luật

Công an Đà Lạt đề nghị xử lý hai cán bộ vi phạm nồng độ cồn: Ngày 23/1/2024, quá trình kiểm tra, Công an thành phố Đà Lạt xác định ông Trần Quang Khải (SN 1977) điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,112 mg/l), không có giấy phép lái xe. Tại thời điểm vi phạm nồng độ cồn, ông Khải khai làm nghề tự do. Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin, Công an thành phố Đà Lạt xác định ông Trần Quang Khải là cán bộ đang công tác tại UBND tỉnh Lâm Đồng với chức vụ Phó Chánh văn phòng. (Ảnh minh họa) Ngoài ra, đêm 4/2/2024, ông Hà Văn Vinh - công chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng bị cơ quan chức năng phát hiện có sử dụng rượu bia khi điều khiển xe máy với nồng độ cồn 0,093 mg/lít khí thở và không mang theo giấy phép lái xe. Được biết, ông Hà Văn Vinh là Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm vi phạm nồng độ cồn, ông Vinh cũng khai làm nghề tự do. Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản, hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định. (Ảnh minh họa) Nữ Phó bí thư phường bị kỷ luật do vi phạm nồng độ cồn: Ngày 16/2, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã triển khai quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy phường 5 (TP Bạc Liêu). Động thái này được thực hiện sau khi Ủy ban kiểm tra Thành uỷ Bạc Liêu vào cuộc xác minh thông tin bà Kiều bị Cảnh sát giao thông lập biên bản do lỗi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe xảy ra hồi tháng 5/2023. Bí thư xã vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn khiến 2 người chết: Ngày 2/2/2024, Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Mai Văn Nam - Bí thư Đảng ủy xã Nam Điền về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trước đó, vào khoảng 20h ngày 31/1/2024, tại Km 52+100 Tỉnh lộ 490C (đường bộ ven biển) thuộc thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 1 xe ô tô với 2 nữ sinh điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều. Hậu quả khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ. (Hiện trường vụ tai nạn) Theo thông tin điều tra, xe ô tô 18A-17242 do ông Mai Văn Nam (SN 1972, Bí thư Đảng uỷ xã Nam Điền) điều khiển đã va chạm với xe đạp điện do cháu Nguyễn Thị Thảo (SN 2008) chở cháu Đậu Thị Thảo Chi (SN 2008, cùng trú Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng) đi phía trước cùng chiều. Nguyên nhân sơ bộ do ông Nam điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn ông Nam có nồng độ cồn (trên 0,4mg/l khí thở). (Hiện trường vụ tai nạn) Kỷ luật Phó chủ tịch xã vi phạm nồng độ cồn, khai lao động tự do: Ngày 19/7/2023, UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) có thông tin trường hợp ông Nguyễn Minh K., Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền, do điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quy định. Trước đó, khoảng 20h40 ngày 21/3, ông Nguyễn Minh K. (50 tuổi) bị cảnh sát giao thông phát hiện và lập biên bản vi phạm khi điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,299mg/lít khí thở. Thời điểm bị kiểm tra, ông K. khai "lao động tự do". Trong tháng 4/2023 tại tỉnh này cũng đã xảy ra nhiều trường hợp cán bộ vi phạm nồng độ cồn: Cụ thể, ông T.V.L. (Phó trưởng Công an xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) vi phạm ngày 7/4, nồng độ cồn 0,214mg; ông H.V.T (Phó Ban Tổ chức Thành uỷ Cà Mau) vi phạm ngày 14/4, nồng độ cồn 0,685mg; ông L.A.P. (cán bộ UBND xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) vi phạm ngày 19/4, nồng độ cồn 0,794mg;…Những trường hợp này đều đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.... (Ảnh minh họa) Trưởng Công an phường Bãi Cháy bị cách chức, điều chuyển công tác: Tháng 6/2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định cách chức, điều chuyển công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng Công an phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do liên quan việc lái xe sử dụng rượu bia và có hành vi không chuẩn mực với người dân xảy ra vào ngày 17/5. Ông Nam được điều chuyển công tác tại bộ phận trực ban, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hạ Long. Chủ tịch xã uống rượu lái ô tô biển giả: Ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tịch UBND xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội lái xe vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, ông này còn lái ô tô mang biển kiểm soát giả. Sau đó, Công an huyện Đông Anh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 17 triệu đồng. Ngày 6/6/2023, đại diện UBND huyện Đông Anh cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, tập thể UBND huyện đã họp và có hình thức xử lý đối với ông Hùng theo quy định. Cựu cán bộ Sở GTVT say xỉn, điều khiển xe Audi tông chết 3 người: Ngày 15/3/2023, Công an thành phố Bắc Giang đã ban hành kết luận điều tra vụ cựu cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Giang (thuộc Sở GTVT tỉnh Bắc Giang) điều khiển ô tô Audi gây tai nạn khiến ba người trong một gia đình đi xe máy tử vong xảy ra tại ngã tư đường Hùng Vương - đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. CQĐT xác định trong hơi thở của tài xế ô tô có nồng độ cồn 0,604mg/lít khí thở, vượt quá mức quy định. Bị can Nguyễn Đức Thịnh bị truy tố với mức án từ 7 – 15 năm tù. Giám đốc Sở Thông tin Đắk Nông vi phạm nồng độ cồn: Ngày 7/2/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Thương (trú tại TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) số tiền 46 triệu đồng. Trước đó, lúc 22h15 ngày 19/1, tại đường Phan Bội Châu (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi), ông Thương đã vi phạm nồng độ cồn vượt quy định, không có Giấy phép lái xe”. Tháng 3/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Trần Văn Thương. (Ảnh minh họa) Phó Chủ tịch vi phạm nồng độ cồn, không giấy phép lái xe: Cuối tháng 11/2022, Tổ Tuần tra kiểm soát đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Thanh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn (0,874mg); không có Giấy phép lái xe và không mang theo Giấy đăng ký xe. Đến cuối tháng 3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lý Văn Lâm đã họp và thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Tuấn về Đảng. Sau đó, UBND thành phố đã tổ chức họp và cũng thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Tuấn. (Ảnh minh họa) Cán bộ đi xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn: Ngày 13/6/2022, ông Trần Hồng Thắng, công tác tại Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng rượu bia, lái xe ô tô BKS: 75A-00603 xảy ra va chạm với xe máy do anh H.A.T (SN 1983) cầm lái chở 4 người trong gia đình khiến 4 người bị thương nhẹ và 1 cháu bé bị gãy chân, rồi bỏ chạy. Sau đó, lực lượng chức năng đã xử phạt ông Thắng 63 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hạng B2 thời gian 24 tháng . Thêm nữa ông thắng còn bị kỷ luật khiển trách. >>> Xem thêm video: Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế đánh Cảnh sát giao thông. Nguồn: ĐTHĐT.

Công an Đà Lạt đề nghị xử lý hai cán bộ vi phạm nồng độ cồn: Ngày 23/1/2024, quá trình kiểm tra, Công an thành phố Đà Lạt xác định ông Trần Quang Khải (SN 1977) điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,112 mg/l), không có giấy phép lái xe. Tại thời điểm vi phạm nồng độ cồn, ông Khải khai làm nghề tự do. Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin, Công an thành phố Đà Lạt xác định ông Trần Quang Khải là cán bộ đang công tác tại UBND tỉnh Lâm Đồng với chức vụ Phó Chánh văn phòng. (Ảnh minh họa) Ngoài ra, đêm 4/2/2024, ông Hà Văn Vinh - công chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng bị cơ quan chức năng phát hiện có sử dụng rượu bia khi điều khiển xe máy với nồng độ cồn 0,093 mg/lít khí thở và không mang theo giấy phép lái xe. Được biết, ông Hà Văn Vinh là Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm vi phạm nồng độ cồn, ông Vinh cũng khai làm nghề tự do. Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản, hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định. (Ảnh minh họa) Nữ Phó bí thư phường bị kỷ luật do vi phạm nồng độ cồn: Ngày 16/2, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã triển khai quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy phường 5 (TP Bạc Liêu). Động thái này được thực hiện sau khi Ủy ban kiểm tra Thành uỷ Bạc Liêu vào cuộc xác minh thông tin bà Kiều bị Cảnh sát giao thông lập biên bản do lỗi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe xảy ra hồi tháng 5/2023. Bí thư xã vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn khiến 2 người chết: Ngày 2/2/2024, Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Mai Văn Nam - Bí thư Đảng ủy xã Nam Điền về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trước đó, vào khoảng 20h ngày 31/1/2024, tại Km 52+100 Tỉnh lộ 490C (đường bộ ven biển) thuộc thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 1 xe ô tô với 2 nữ sinh điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều. Hậu quả khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ. (Hiện trường vụ tai nạn) Theo thông tin điều tra, xe ô tô 18A-17242 do ông Mai Văn Nam (SN 1972, Bí thư Đảng uỷ xã Nam Điền) điều khiển đã va chạm với xe đạp điện do cháu Nguyễn Thị Thảo (SN 2008) chở cháu Đậu Thị Thảo Chi (SN 2008, cùng trú Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng) đi phía trước cùng chiều. Nguyên nhân sơ bộ do ông Nam điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn ông Nam có nồng độ cồn (trên 0,4mg/l khí thở). (Hiện trường vụ tai nạn) Kỷ luật Phó chủ tịch xã vi phạm nồng độ cồn, khai lao động tự do: Ngày 19/7/2023, UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) có thông tin trường hợp ông Nguyễn Minh K., Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền, do điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quy định. Trước đó, khoảng 20h40 ngày 21/3, ông Nguyễn Minh K. (50 tuổi) bị cảnh sát giao thông phát hiện và lập biên bản vi phạm khi điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,299mg/lít khí thở. Thời điểm bị kiểm tra, ông K. khai "lao động tự do". Trong tháng 4/2023 tại tỉnh này cũng đã xảy ra nhiều trường hợp cán bộ vi phạm nồng độ cồn: Cụ thể, ông T.V.L. (Phó trưởng Công an xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) vi phạm ngày 7/4, nồng độ cồn 0,214mg; ông H.V.T (Phó Ban Tổ chức Thành uỷ Cà Mau) vi phạm ngày 14/4, nồng độ cồn 0,685mg; ông L.A.P. (cán bộ UBND xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) vi phạm ngày 19/4, nồng độ cồn 0,794mg;…Những trường hợp này đều đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.... (Ảnh minh họa) Trưởng Công an phường Bãi Cháy bị cách chức, điều chuyển công tác: Tháng 6/2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định cách chức, điều chuyển công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng Công an phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do liên quan việc lái xe sử dụng rượu bia và có hành vi không chuẩn mực với người dân xảy ra vào ngày 17/5. Ông Nam được điều chuyển công tác tại bộ phận trực ban, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hạ Long. Chủ tịch xã uống rượu lái ô tô biển giả: Ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tịch UBND xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội lái xe vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, ông này còn lái ô tô mang biển kiểm soát giả. Sau đó, Công an huyện Đông Anh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 17 triệu đồng. Ngày 6/6/2023, đại diện UBND huyện Đông Anh cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, tập thể UBND huyện đã họp và có hình thức xử lý đối với ông Hùng theo quy định. Cựu cán bộ Sở GTVT say xỉn, điều khiển xe Audi tông chết 3 người: Ngày 15/3/2023, Công an thành phố Bắc Giang đã ban hành kết luận điều tra vụ cựu cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Giang (thuộc Sở GTVT tỉnh Bắc Giang) điều khiển ô tô Audi gây tai nạn khiến ba người trong một gia đình đi xe máy tử vong xảy ra tại ngã tư đường Hùng Vương - đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. CQĐT xác định trong hơi thở của tài xế ô tô có nồng độ cồn 0,604mg/lít khí thở, vượt quá mức quy định. Bị can Nguyễn Đức Thịnh bị truy tố với mức án từ 7 – 15 năm tù. Giám đốc Sở Thông tin Đắk Nông vi phạm nồng độ cồn: Ngày 7/2/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Thương (trú tại TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) số tiền 46 triệu đồng. Trước đó, lúc 22h15 ngày 19/1, tại đường Phan Bội Châu (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi), ông Thương đã vi phạm nồng độ cồn vượt quy định, không có Giấy phép lái xe”. Tháng 3/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Trần Văn Thương. (Ảnh minh họa) Phó Chủ tịch vi phạm nồng độ cồn, không giấy phép lái xe: Cuối tháng 11/2022, Tổ Tuần tra kiểm soát đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Thanh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn (0,874mg); không có Giấy phép lái xe và không mang theo Giấy đăng ký xe. Đến cuối tháng 3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lý Văn Lâm đã họp và thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Tuấn về Đảng. Sau đó, UBND thành phố đã tổ chức họp và cũng thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Tuấn. (Ảnh minh họa) Cán bộ đi xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn: Ngày 13/6/2022, ông Trần Hồng Thắng, công tác tại Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng rượu bia, lái xe ô tô BKS: 75A-00603 xảy ra va chạm với xe máy do anh H.A.T (SN 1983) cầm lái chở 4 người trong gia đình khiến 4 người bị thương nhẹ và 1 cháu bé bị gãy chân, rồi bỏ chạy. Sau đó, lực lượng chức năng đã xử phạt ông Thắng 63 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hạng B2 thời gian 24 tháng . Thêm nữa ông thắng còn bị kỷ luật khiển trách. >>> Xem thêm video: Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế đánh Cảnh sát giao thông. Nguồn: ĐTHĐT.