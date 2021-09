Vi phạm COVID -19, điểm mặt quan bay ghế như GĐ Sở Du lịch Bình Định

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định chơi golf giữa lệnh cấm xuống làm chuyên viên: Ngày 10/9, ông Nguyễn Văn Dũng bị kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Sở Du lịch vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Ông Dũng hiện giờ là công chức, chuyên viên bình thường, do Sở Nội vụ quản lý. Nữ giám đốc ký giấy mời hợp thức hóa cấp trên chơi golf giữa lệnh cấm xuống làm nhân viên: Liên quan vụ Giám đốc Sở Du lịch và Cục phó Cục thuế ở Bình Định chơi golf giữa lệnh cấm. Ngày 9/9, bà Huỳnh Thị Kim Bình, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định được điều động xuống làm nhân viên do ký giấy mời "khảo sát thực địa sân golf" để hợp thức hóa việc chơi golf trái quy định. Phú Yên kỷ luật cảnh cáo 2 cán bộ hẹn ra ngoài vi phạm phòng chống dịch: Ngày 10/9, ông Lê Xuân Hà, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên và bà Đào Thị Lý Len, Phó chánh Văn phòng Sở TN-MT tỉnh Phú Yên, bị tỉnh xử lý cảnh cáo vì vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Cách chức chủ tịch UBND phường chỉ đạo thu phí khi cấp giấy đi đường: Ngày 2/9, UBND TP Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã cách chức Chủ tịch UBND phường Tấn Tài đối với ông Phan Hoàng Việt do có hành vi chỉ đạo thu phí khi cấp giấy đi đường. (Ảnh minh họa) Cách chức cán bộ thuế vi phạm quy định phòng dịch: Ngày 11/8, Cục phó Cục thuế tỉnh Bến Tre quyết định cách chức Đội trưởng Đội thuế liên xã số 5 (thuộc Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - TP. Bến Tre) đối với ông Trần Khởi Nghĩa. Do ông Trần Khởi Nghĩa đã có hành vi chống đối lực lượng trực kiểm soát dịch COVID-19. Cách chức giám đốc Hacinco vì vi phạm trong phòng chống dịch: Ngày 5/5, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã cách chức ông Nguyễn Văn Thanh - bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) do có hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19 gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh minh họa) Cách chức Phó Chủ tịch UBND phường do vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19: Ngày 22/12/2020, ông Nguyễn Tăng, UBND TP Đông Hà (Quảng Trị) đã cách chức Phó Chủ tịch UBND Phường 5 đối với ông Hoàng Viết Cương do cùng vợ là bệnh nhân COVID-19 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly và lý do "cá nhân" khác. >>>>> Xem thêm video: Cách chức cán bộ thuế vượt chốt kiểm dịch tại Bến Tre. Nguồn: Truyền Hình Vĩnh Long.

