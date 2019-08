Vận chuyển 9.000 viên ma túy, chống trả quyết liệt khi bị vây bắt

Ngày 12/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn vừa bắt giữ đối tượng Lộc Văn Ỏn (SN 1983), trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lộc Văn Ỏn tại cơ quan Công an. Theo đó, khoảng 9h30 ngày 11/8, lợi dụng sơ hở khi Lộc Văn Ỏn đang đích thân bán ma túy cho đầu nậu, Ban Chuyên án phối hợp cùng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh phá thành công Chuyên án, bắt giữ đối tượng Lộc Văn Ỏn, thu giữ 9.000 viên ma túy tổng hợp, 60 gam hêrôin, 53 gam ma túy đá cùng 1 khẩu súng CZ83, 17 viên đạn các loại, 1 khẩu súng kíp, 1 thanh kiếm và nhiều dao nhọn các loại. Quá trình bắt giữ đối tượng Ỏn sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã khống chế thành công đối tượng nguy hiểm này cũng như bảo vệ an toàn cho các thành viên phá án. Được biết, Ỏn là người nghiện ma túy nặng, không có công việc ổn định nhưng đối tượng này có biểu hiện bất minh về kinh tế. Ngoài ra, đối tượng thường xuyên thoắt ẩn, thoắt hiện tại các xã biên giới giáp Lào. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Bắt vụ vận chuyển 5 kg ma túy đá Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.