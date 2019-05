Kiều nữ chuyên dùng “chiêu độc” vận chuyển ma túy

Ngày 11/5, trao đổi với phóng viên, 1 lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Thị Đào (SN 1980, ngụ huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy ".

Phan Thị Đào khi bị bắt giữ

Theo cáo trạng, do quen biết từ trước nên Đào được Trần Thị La (quê tỉnh Bắc Kạn) giới thiệu với Hoàng Thị Hiền (quê tỉnh Ninh Bình) để thuê vận chuyển trái phép chất ma túy.



Ngày 10-8-2018, Đào nhận lời Hiền đi vận chuyển ma túy từ nước Lào về Việt Nam, với tiền công 50 triệu đồng. Hiền đưa cho Đào một túi ni-lon màu đen được dán kín đựng tiền đô, 1 sim rác điện thoại và 1 lốc máy nổ cũ.

Đào lên xe khách (do Hiền đặt vé từ trước) đi qua cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) rồi sang Lào. Đến trưa 11-8-2018, Đào đến 1 thị trấn ở Lào và được 1 người đàn ông tên Say đón đến nhà nghỉ. Đào đưa túi ni-lon và lốc máy nổ cho người đàn ông này. Khoảng 13 giờ ngày 12-8-2018, Say quay lại nhà nghỉ đưa lốc máy cho Đào và chở đi đón xe về Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum).

Rạng sáng 14-8-2018, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra xe khách mang BKS: 37B-02203 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Krông Búk). Quá trình kiểm tra phát hiện trong xe có 1 lốc máy nổ do Đào mang theo. Thấy có dấu hiệu bất minh, lực lượng công an đã mở lốc máy ra thì phát hiện bên trong có 22 bánh heroin có trọng lượng 7,73kg.

Quá trình điều tra, Đào còn khai nhận trước đó đã 2 lần vận chuyển ma túy trót lọt cho Hiền. Cụ thể, ngày 20-7-2018, Hiền thuê Đào và La qua Lào gặp người đàn ông tên Say để lấy ma túy được cất giấu trong 1 lốc máy. Do La không có hộ chiếu nên một mình Đào qua Lào để lấy ma túy rồi vận chuyển về TP HCM giao cho một người đàn ông tên Thắng (chưa rõ thân nhân lai lịch). Xong việc, Đào được trả tiền 40 triệu đồng; chia cho La 20 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 1-8-2018, Đào qua Lào vận chuyển ma túy được cất giấu trong một cuộn dây cáp về Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) rồi đưa xuống TP HCM và được trả công 50 triệu đồng.

Đối với vai trò của các đối tượng liên quan trong vụ án, theo lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk, cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục làm rõ.