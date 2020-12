Va chạm với xe buýt, nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ

Ngày 17/12, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan giữa xe may va chạm với xe buýt, khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong tại Khu đô thị Đặng Xá. Theo thông tin ban đầu, vụ xe máy va chạm với xe buýt xảy ra vào khoảng 9h15 sáng cùng ngày tại đường KDT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe máy mang BKS: 29H1-57741 do anh Hà Văn V. (SN 2001, trú tại: Liên Cần,Thanh Liêm, Hà Nam ( Vinh là công nhân xưởng bánh mì thuê trọ trong Đặng Xá). Đã xảy ra va chạm với xe buýt mang BKS: 29B-50522 do anh Đoàn Văn Đ. (SN 1984 ở Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến xe máy nằm vắt lên vỉa hè, người điều khiển xe máy là anh V. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Được biết, sau khi xảy ra tai nạn giao thông, anh Đ. đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ xe máy va chạm với xe buýt đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Tài xế xe buýt đâm thanh niên chạy Grab sau va chạm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ngày 17/12, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan giữa xe may va chạm với xe buýt, khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong tại Khu đô thị Đặng Xá. Theo thông tin ban đầu, vụ xe máy va chạm với xe buýt xảy ra vào khoảng 9h15 sáng cùng ngày tại đường KDT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe máy mang BKS: 29H1-57741 do anh Hà Văn V. (SN 2001, trú tại: Liên Cần,Thanh Liêm, Hà Nam ( Vinh là công nhân xưởng bánh mì thuê trọ trong Đặng Xá). Đã xảy ra va chạm với xe buýt mang BKS: 29B-50522 do anh Đoàn Văn Đ. (SN 1984 ở Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến xe máy nằm vắt lên vỉa hè, người điều khiển xe máy là anh V. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Được biết, sau khi xảy ra tai nạn giao thông, anh Đ. đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ xe máy va chạm với xe buýt đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Tài xế xe buýt đâm thanh niên chạy Grab sau va chạm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.