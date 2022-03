Ngày 1/3, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ va chạm, ô tô 5 chỗ nát đầu. Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm, ô tô 5 chỗ nát đầu xảy ra khoảng 20h20 ngày 28/2, tại đường Giải Phóng (đoạn gần ngã ba phố Vọng) thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vào khoảng thời gian trên, giữa xe ô tô BKS 30G-42349 (lái xe bỏ đi chưa xác định được danh tính) và xe ô tô BKS:17f-00065 do lái xe Đặng Xuân Diện (SN 1985, trú tại xã Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển đã xảy ra va chạm. Hậu quả phần đầu chiếc xe Accent đâm ngang sườn xe Limousine và lọt một phần đầu dưới gầm chiếc Limousine khiến chiếc xe 16 chỗ này vênh nghiêng so với mặt đường khoảng 50 cm. Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương phong tỏa hiện trường, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông. Hiện nguyên nhân vụ va chạm, ô tô 5 chỗ nát đầu ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

