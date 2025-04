Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, tiến trình đàm phán hòa bình chưa bao giờ diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Tổng thống Nga Putin đã dự đoán trước tình hình này; ông biết rất rõ rằng Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không dễ dàng nhượng bộ và mâu thuẫn cốt lõi giữa hai bên về vấn đề ngừng bắn, không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Do đó, Tổng thống Putin đã áp dụng chiến lược “vừa đánh vừa đàm”; “Chiến thắng trên chiến trường quyết định kết quả đàm phán”, trong khi tiếp tục thực hiện chiến lược “nghìn vết cắt”. Chừng nào chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn, các hoạt động quân sự trên chiến trường sẽ không bao giờ dừng lại. Hiện tại, tình hình chiến trường khá có lợi cho Nga, khi vào ngày 30/3, RFAF chiếm ngôi làng Zaporizhia ở vùng Donetsk. Chiến thắng này có ý nghĩa to lớn đối với RFAF, khi ngôi làng này chỉ còn cách tỉnh Dnipro (tên khác Dnipropetrovsk) chưa đầy 6 km. Các bản tin chiến trường của Nga cho biết, Sư đoàn xe tăng cận vệ số 90 của Nga đã tiến được vài km trong đêm, đột phá thành công qua Kotlyarivka và chiếm Bogdanivka, và tiếp tục tiến về Novopavlivka (tỉnh Dnieper). Các thông tin do các phóng viên chiến trường gửi về, cho biết Sư đoàn xe tăng cận vệ số 90 chỉ cách tỉnh Dnipro, quê hương Tổng thống Zelensky 3 km. Thông tin này chắc chắn đã gây áp lực rất lớn lên Kiev. Cuộc tấn công của RFAF vào một tỉnh của Ukraine, nơi chưa từng bị tấn công, đặc biệt đây lại là quê hương của Tổng thống Ukraine Zelensky. Có thể Nga sẽ không chiếm đóng tỉnh này, nhưng việc tiến vào tỉnh Dnipro, chắc chắn sẽ trở thành một con bài mặc cả quan trọng của Moskva, trong các cuộc đàm phán tương lai. Chiến thuật tiến công của Nga rất rõ ràng: UAV FPV và pháo binh quét sạch chướng ngại vật trên mặt đất, bom lượn có điều khiển phá tan những vật cản kiên cố và lực lượng mặt đất chịu trách nhiệm nhổ những chiếc đinh cuối cùng. Chiến thuật “làm mềm chiến trường” này, thực sực quá sức chịu đựng được đối với binh lính Ukraine. Theo chuyên gia Nga Yuriy Podolyaka, hiện RFAF đang tự tin đột phá tuyến phòng thủ của AFU trước khi tiến vào vùng Dnipro. Hiện nay quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực giáp ranh giữa Donetsk và Dnipro, đang đối mặt với khó khăn, nhất là hướng Zaporizhzhya và Novopavlovsk. Chuyên gia Podolyaka cho biết, RFAF tiếp tục phát triển thành công các hoạt động tấn công ở khu vực Kamenskoye thuộc vùng Zaporizhia. Họ đã đẩy lui quân Ukraine ra khỏi vùng ngoại ô phía nam và phía đông của thị trấn và đang cố gắng giành quyền kiểm soát thị trấn quan trọng này. Ông Podolyaka cho biết, các đợt tấn công của quân đội Nga hiệu quả, và rất có thể, RFAF sẽ san bằng mặt trận, để sau đó tiến tới tuyến phòng thủ chính, tấn công thị trấn Orekhov từ phía tây. Nếu quân Nga đột phá được, quân Ukraine đồn trú ở Orekhiv sẽ bắt đầu gặp vấn đề lớn, trước hết là về vấn đề tiếp tế. Nhưng theo lời ông Podolyaka, đây là một viễn cảnh xa vời, vì bản thân hướng tấn công này, không phải là mục tiêu chính của RFAF. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, vấn đề này lại càng trở nên khó khăn hơn đối với quân Ukraine, vì họ cần phải có lực lượng dự bị, nhưng đang rất khó khăn. Hiện ở phía đông và phía nam theo hướng Novopavlovsk, quân Nga vẫn tiếp tục tấn công Fedorovka (nằm ở phía bắc Velyka Novosyolka), nhằm giành được chỗ đứng ở phía nam ngôi làng này, cũng như chiếm giữ các cứ điểm trên tuyến phòng thủ chính của AFU. Nếu quân Nga chiếm được vị trí này, họ sẽ dễ dàng tiến tới Komar. Ngoài ra, các đơn vị của Cụm Vostok RFAF, cũng đang dần tiến đến Bogatyr, đẩy quân Ukraine ra rìa khu làng này và chuẩn bị tấn công từ hai phía cùng một lúc (phía đông và phía nam). Xa hơn một chút về phía bắc, bên kia sông Volchya, là Olekseyevka, nơi quân Nga đang cố gắng giành, chỗ đứng nhưng không thành công. Giao tranh dữ dội đang diễn ra ở dọc phía nam con sông Sukhi Yaly, chảy dọc theo quốc lộ N15 từ Kurakhove đi Zaporozhye. Quân Nga đang đột phá qua tuyến phòng ngự của quân Ukraine tại đây và đã có những thành công về mặt chiến thuật ở khu vực Kotlyarovka. Hiện quân Nga đã kiểm soát được hầu hết khu rừng nằm ở phía đông Kotlyarivka; theo quan sát, chỉ còn đúng một cánh đồng nữa là tới Kotlyarivka. Trong khi Cụm Vostok của RFAF tiếp tục gây sức ép lên đối phương ở Troitskoye, và ở đó quân Ukraine chỉ còn kiểm soát một khu vực nhỏ ở phía tây và sau đó là làng Gorikhove. Trên thực địa, khoảng cách giữa làng Troitskoye và Gorikhovy chưa đầy 1 km. Như vậy, quân Nga hiện đã tự tin đột phá qua tuyến phòng thủ của AFU, trước khi tiến vào vùng Dnepropetrovsk, chuyên gia Podolyaka giải thích. Theo tình báo Nga, Bộ Tổng tham mưu AFU hiểu rằng họ sẽ không thể giữ được khu vực này nên đã bắt đầu rút dần pháo binh về Novopavlovka (vùng Dnipropetrovsk). Do đó có thể khẳng định, quân Nga sắp tiến vào tỉnh Dnipro, và chiến tranh bắt đầu lan tới quê hương của Tổng thống Zelensky. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Sohu).

