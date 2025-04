Ukraine ồ ạt tập kích quy mô lớn, hàng không Nga gián đoạn

Các quan chức Nga cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 8/4 nhằm vào Nga, làm gián đoạn các chuyến bay vào rạng sáng 9/4 ở phía nam nước này và buộc người dân phải sơ tán khỏi hàng chục căn hộ ở khu vực Rostov. Ảnh Reuters Trong thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn ít nhất 158 UAV của Ukraine chỉ sau một đêm ở 11 khu vực của Nga, bao gồm 29 chiếc ở khu vực phía Nam Rostov. Ảnh Reddit Bộ Quốc phòng Nga cho biết cụ thể, 67 UAV đã bị bắn hạ ở tỉnh Krasnodar, 29 UAV bị bắn hạ ở Rostov, 15 UAV ở Bắc Ossetia-Alania, 11 UAV ở Voronezh, 10 UAV ở Kursk, 5 UAV ở Belgorod, 3 UAV ở Crimea, 2 UAV ở Penza, các tỉnh Saratov, Oryol và Stavropol mỗi tỉnh một chiếc. Ảnh The War Zone Hiện tại, vẫn chưa có báo cáo nào về thương vong, nhưng cư dân từ 48 căn hộ trong một tòa nhà ở thị trấn Aksay của Rostov đã phải sơ tán, do mối đe dọa từ một vụ nổ máy bay không người lái bị rơi, quyền thống đốc khu vực này cho biết trên Telegram. Ảnh X Bộ Quốc phòng Nga chỉ báo cáo số lượng máy bay không người lái bị phá hủy chứ không phải số lượng máy bay được phóng đi. Theo cơ quan giám sát hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia cho biết, một số sân bay ở phía nam nước Nga đã phải đóng cửa vào rạng sáng ngày 9/4 để đảm bảo an toàn hàng không. Ảnh Reuters Phía Ukraine không có bình luận ngay lập tức nào về cuộc tấn công. Ngoài ra, Kiev cũng cho biết các cuộc tấn công của họ là nhằm đáp trả việc Moscow liên tục không kích Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra từ hơn ba năm trước. Trong khi đó, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào miền Đông Ukraine vào đêm 8/3, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn ở nhiều khu vực và làm bị thương ít nhất 22 người, các quan chức trong khu vực của Ukraine cho biết. Bên cạnh đó, Không quân Ukraine cho biết, họ đã bắn hạ 32 trong số 55 máy bay không người lái do Nga phóng đi trong đêm và 8 chiếc khác không tiếp cận được mục tiêu, nhiều khả năng bị vô hiệu hoá bởi các biện pháp đối phó điện tử. Phía Ukraine không nêu rõ điều gì đã xảy ra với 15 máy bay không người lái còn lại. Thống đốc tỉnh Dnipro Serhiy Lysak, cho biết trên Telegram, vụ tấn công vào Dnipro ở đông nam Ukraine đã gây ra hỏa hoạn, phá hủy nhà cửa, ô tô và làm 15 người bị thương. Một nửa số người bị thương đang nằm viện và một phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch. Lysak cho biết vụ tấn công đã làm hư hại 4 tòa nhà dân cư cao tầng, 15 nhà riêng và một tòa nhà hành chính. Tại thành phố Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine, thị trưởng Ihor Terekhov cho biết, đã có hơn 20 cuộc không kích thường xuyên xảy ra hầu như mỗi buổi tối trong tuần. Ngoài ra, thống đốc Oleh Syniehubov của thành phố Kharkiv cũng cho biết, tại thành phố có tới 4 người đã bị thương trong vụ tấn công, nơi này còn là một mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công của Nga. Những cuộc tấn công đã phá hủy nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở lưu trữ, ngoài ra còn có các tòa nhà hành chính khác.

