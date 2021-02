Uống rượu say, gã đàn ông hiếp dâm bà chủ trang trại

Ngày 2/2, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đã tạm giam đối tượng Đặng Mạnh Tưởng (31 tuổi, trú xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức) để điều tra về hành vi Hiếp dâm, theo điều 141 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân trong vụ việc là chị H. (xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 23/1, Tưởng đến nhà một người dân trong thôn giúp đám cưới. Tại đây, đối tượng có uống rượu. Đến khoảng 11h cùng ngày, Tưởng rời đám cưới đến một quán bia uống tiếp.

Sự việc người đàn ông hiếp dâm nữ chủ trang trại bắt đầu khoảng 12h cùng ngày, Tưởng chở bạn về nhà rồi phóng xe máy đến trang trại của gia đình chị H. cùng thôn.

Đặng Mạnh Tưởng tại cơ quan Công an.

Tại đây, thấy chị H. đang làm việc nên Tưởng ngồi nói chuyện. Sau đó, Tưởng vào lều trong trang trại nằm nghỉ. Lúc sau, chị H. cũng đi vào trong lều. Tưởng liền nảy sinh ý định hiếp dâm người phụ nữ cùng thôn. Tưởng đã khống chế chị H. để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, chị H. vớ được một con dao làm vườn gần đó và ra sức phản kháng.

Do thực hiện hành vi bất thành nên Đặng Mạnh Tưởng ra về, đến một nhà nghỉ trong xã thuê phòng ngủ tiếp. Sau sự việc chị H. đã đến cơ quan Công an trình báo. Chiều ngày 24/1, Tưởng ra cơ quan Công an đầu thú.

Hiện vụ người đàn ông hiếp dâm nữ chủ trang trại ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

