Tướng Rơi trần tình về con gái thượng uý CA Đắk Lắk có “dinh thự trên đất nông nghiệp”

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã lên tiếng về việc con gái mình là nữ thượng uý công an có “dinh thự trên đất nông nghiệp” gây xôn xao dư luận.

Liên quan tới vụ việc nữ thượng uý CA Đắk Lắk có “dinh thự trên đất nông nghiệp” gây xôn xao dư luận là con gái của thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, nguyên Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk. Được biết, nữ thượng úy trên là chị Trần Lê Thúy Hằng sinh năm 1987, hiện là thượng úy, Đội trưởng Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, con gái của Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi cho hay: "Khu du lịch sinh thái Không Gian Xưa đó là của Công ty Nam Sơn làm chứ không phải của chị Hằng làm. Còn đất là đất của chị Hằng cho Công ty Nam Sơn thuê, diện tích đất này đều có giấy tờ đàng hoàng. Bởi vậy việc xây dựng khu du lịch sinh thái đó là do phía Công ty Nam Sơn làm sai".

Theo Thiếu tướng Rơi: "Công ty Nam Sơn đã thuê đất của chị Hằng 2 năm nay. Năm 2018, Công ty này nộp hồ sơ qua TP Buôn Ma Thuột, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư rồi. Trong khi chưa được cấp phép thì năm 2018, Công ty này đã xây hồ bơi với biệt thự".