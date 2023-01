Tuấn Saker từ Youtuber đình đám đến bị bắt vì ma túy

Mới đây, Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang đối tượng đối tượng Trương Ngọc Hà Tuấn (38 tuổi, tức Tuấn Saker, trú tại tổ 13, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có hành vi tàng trữ nhiều loại ma túy. Trương Ngọc Hà Tuấn từng được biết đến là một nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ, một giám đốc sáng tạo gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội. Tuấn Saker chính là người đầu tiên đặt nền móng cho trang Beat.vn đình đám, cực kỳ có ảnh hưởng đối với giới trẻ. Thế nhưng, có lẽ vì giàu có, thành công đến quá sớm nên anh ta thấy mọi việc quá dễ dàng đối với mình và không biết trân trọng những gì mình đang có. Nếu bỏ qua những thói hư tật xấu thì theo nhiều người bạn của Tuấn Saker nhận xét, anh ta là một người rất nhiều tài. Để tìm được một người trẻ hội tụ rất nhiều tài lẻ như Tuấn Saker quả là hiếm. Tuấn tham gia đóng phim truyền hình khi mới vài tuổi. Chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, chưa từng học đại học, nhưng Tuấn Saker lại là lứa YouTuber đầu tiên nổi tiếng và thành công ở Việt Nam. Cách đây cả chục năm khi YouTube vẫn còn xa lạ với giới trẻ, Tuấn Saker đã là YouTuber nổi tiếng, kiếm tiền như nước. Tuấn là người sáng lập Mitdot Family - kênh bản tin radio hài và sau đó phát triển kênh nội dung này trở nên nổi tiếng trong thế hệ 8X, 9X. Dù không qua một trường lớp đào tạo nào, nhưng những kịch bản do Tuấn tự viết, tự sáng tạo và tự diễn thu hút nhiều người xem. Chính lối diễn xuất tự nhiên, giọng nói mang đậm tính chất vùng miền mà nhiều người nhận xét “nhà quê một cục” lại trở thành thương hiệu của Tuấn khiến các video cực kì hút khách. Trong cộng đồng mạng, Tuấn Saker cũng rất nổi tiếng, thường sinh hoạt trong các nhóm Kols và thường giao lưu với các admin của những trang như “Không sợ chó”, “Otofun”, “Trùm trà đá”... có số lượng thành viên lên tới vài triệu người. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, Tuấn còn là giám đốc một bộ phận của Công ty Cổ phần Beat Việt Nam. Ban đầu Tuấn tham gia forum Beat là nơi chia sẻ âm nhạc của những người yêu thích nhạc. Sau này, Tuấn mới phát triển thành lập công ty về truyền thông và cực kỳ thành công. Để đánh giá về sự nhanh nhạy trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội thì chắc chắn Tuấn Saker phải là người nằm trong top 10. Chẳng thế mà fanpage Facebook của beat.vn do Tuấn làm admin có hơn 3 triệu người theo dõi, với nhiều tin tức nóng hổi, cập nhật thời sự liên tục, được nhiều người không chỉ giới trẻ yêu thích và tìm đọc. Thế nhưng, cũng nhiều năm nay, người ta thường bắt gặp Tuấn Saker trong tình trạng phê pha, mắt mũi “ngáo lòi”. Hình ảnh hôm bị bắt tại Sa Pa mới đây nhất cũng cho thấy điều đó. Không còn một gương mặt đẹp trai, tỉnh táo như cách đây nhiều năm, Tuấn Saker giờ gắn liền với hình ảnh bệ rạc, “ngáo ngơ”, mà bất cứ ai theo dõi anh ta từ đầu đều cảm thấy tiếc nuối. Những người như Tuấn Saker nổi tiếng quá sớm, nên có thể nảy sinh tâm lý ảo tưởng về tài năng và quyền lực của mình. Mà một khi đã dính vào ma túy là bị lệ thuộc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tuấn từng có một tiền sự, từng bị lực lượng 141 Hà Nội xử lý. Tuy nhiên, sau thông tin Admin Beat.vn đã bị Công an thị xã Sa Pa tạm giữ hình sự về hành vi tàng trữ ma tuý, nhiều người tỏ ra thất vọng về những gì thanh niên này làm suốt thời gian qua. Theo dõi vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với hành vi tàng trữ trái phép gần 30g ma túy thì Tuấn Saker sẽ phải đối mặt với khung hình phạt 5 - 10 năm tù, theo quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự. >>> Xem thêm video: Phát hiện 14 nam, nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy. Nguồn: THVL.

Mới đây, Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang đối tượng đối tượng Trương Ngọc Hà Tuấn (38 tuổi, tức Tuấn Saker, trú tại tổ 13, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có hành vi tàng trữ nhiều loại ma túy. Trương Ngọc Hà Tuấn từng được biết đến là một nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ, một giám đốc sáng tạo gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội. Tuấn Saker chính là người đầu tiên đặt nền móng cho trang Beat.vn đình đám, cực kỳ có ảnh hưởng đối với giới trẻ. Thế nhưng, có lẽ vì giàu có, thành công đến quá sớm nên anh ta thấy mọi việc quá dễ dàng đối với mình và không biết trân trọng những gì mình đang có. Nếu bỏ qua những thói hư tật xấu thì theo nhiều người bạn của Tuấn Saker nhận xét, anh ta là một người rất nhiều tài. Để tìm được một người trẻ hội tụ rất nhiều tài lẻ như Tuấn Saker quả là hiếm. Tuấn tham gia đóng phim truyền hình khi mới vài tuổi. Chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, chưa từng học đại học, nhưng Tuấn Saker lại là lứa YouTuber đầu tiên nổi tiếng và thành công ở Việt Nam. Cách đây cả chục năm khi YouTube vẫn còn xa lạ với giới trẻ, Tuấn Saker đã là YouTuber nổi tiếng, kiếm tiền như nước. Tuấn là người sáng lập Mitdot Family - kênh bản tin radio hài và sau đó phát triển kênh nội dung này trở nên nổi tiếng trong thế hệ 8X, 9X. Dù không qua một trường lớp đào tạo nào, nhưng những kịch bản do Tuấn tự viết, tự sáng tạo và tự diễn thu hút nhiều người xem. Chính lối diễn xuất tự nhiên, giọng nói mang đậm tính chất vùng miền mà nhiều người nhận xét “nhà quê một cục” lại trở thành thương hiệu của Tuấn khiến các video cực kì hút khách. Trong cộng đồng mạng, Tuấn Saker cũng rất nổi tiếng, thường sinh hoạt trong các nhóm Kols và thường giao lưu với các admin của những trang như “Không sợ chó”, “Otofun”, “Trùm trà đá”... có số lượng thành viên lên tới vài triệu người. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, Tuấn còn là giám đốc một bộ phận của Công ty Cổ phần Beat Việt Nam. Ban đầu Tuấn tham gia forum Beat là nơi chia sẻ âm nhạc của những người yêu thích nhạc. Sau này, Tuấn mới phát triển thành lập công ty về truyền thông và cực kỳ thành công. Để đánh giá về sự nhanh nhạy trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội thì chắc chắn Tuấn Saker phải là người nằm trong top 10. Chẳng thế mà fanpage Facebook của beat.vn do Tuấn làm admin có hơn 3 triệu người theo dõi, với nhiều tin tức nóng hổi, cập nhật thời sự liên tục, được nhiều người không chỉ giới trẻ yêu thích và tìm đọc. Thế nhưng, cũng nhiều năm nay, người ta thường bắt gặp Tuấn Saker trong tình trạng phê pha, mắt mũi “ngáo lòi”. Hình ảnh hôm bị bắt tại Sa Pa mới đây nhất cũng cho thấy điều đó. Không còn một gương mặt đẹp trai, tỉnh táo như cách đây nhiều năm, Tuấn Saker giờ gắn liền với hình ảnh bệ rạc, “ngáo ngơ”, mà bất cứ ai theo dõi anh ta từ đầu đều cảm thấy tiếc nuối. Những người như Tuấn Saker nổi tiếng quá sớm, nên có thể nảy sinh tâm lý ảo tưởng về tài năng và quyền lực của mình. Mà một khi đã dính vào ma túy là bị lệ thuộc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tuấn từng có một tiền sự, từng bị lực lượng 141 Hà Nội xử lý. Tuy nhiên, sau thông tin Admin Beat.vn đã bị Công an thị xã Sa Pa tạm giữ hình sự về hành vi tàng trữ ma tuý, nhiều người tỏ ra thất vọng về những gì thanh niên này làm suốt thời gian qua. Theo dõi vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với hành vi tàng trữ trái phép gần 30g ma túy thì Tuấn Saker sẽ phải đối mặt với khung hình phạt 5 - 10 năm tù, theo quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự. >>> Xem thêm video: Phát hiện 14 nam, nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy. Nguồn: THVL.