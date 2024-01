Từ vụ 4 tiếp viên hàng không, phát hiện đường dây ma túy lớn nhất

Thông tin trên được Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP HCM đưa ra tại Hội nghị Phòng chống ma túy qua đường hàng không do Bộ Tài chính và Bộ Công an phối hợp tổ chức.



Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, năm 2023, số lượng ma túy thu giữ ở TP HCM cũng tăng đột biến, tăng 73% so với năm trước. Đặc biệt, vụ án được phát hiện ngày 16/3/2023, khi cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thấy có nhiều tuýp kem đánh răng lạ trong hành lý của 4 tiếp viên của một hãng hàng không từ Pháp về.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocain, ketamine (ma túy khay, loại đắt tiền nhất) trong valy. 4 nữ tiếp viên hàng không khai nhận vận chuyển các tuýp kem với tiền công 10 triệu đồng và không biết bên trong có ma túy.

Thiếu tướng Mai Hoàng cho biết, thời điểm đó, Công an TP HCM gặp nhiều áp lực" khi quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không. Với phương châm không làm oan người vô tội, chúng tôi quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên. Cùng với đó, Công an TP HCM cũng lập chuyên án truy xét và trong ngày đầu tiên đã bắt hàng chục người liên quan, tìm ra được nghi phạm cầm đầu đường dây ma túy này.

Kết quả xác minh cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng phụ nữ để vận chuyển ma túy. Nhóm này được xác định chuyển trót lọt 6 vụ từ nước ngoài về sân bay Nội Bài, sau đó chuyển tới TP HCM và các tỉnh tiêu thụ. Chuyến hàng thứ 7, cũng là chuyến đầu tiên đưa qua Tân Sơn Nhất, các đối tượng lợi dụng 4 nữ tiếp viên hàng không để thuê xách tay lô hàng chứa ma túy về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng hải quan phát hiện.

Sau 10 tháng truy xét, Công an TP HCM đã triệt phá 150 đường dây ma liên quan nhóm này và 381 người bị khởi tố, tang vật thu 130 kg ma túy. Công an TP.HCM chứng minh được 3.000 tài khoản thể hiện các nhóm này đã giao dịch 22.000 tỷ đồng.

"Đây sẽ là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử ở nước ta nên thử hình dung nếu không triệt phá được thì hệ lụy sẽ thế nào. Chúng tôi dự kiến có 500 bị can trong chuyên án này. Mục tiêu cuối cùng sẽ khởi tố những kẻ trong đường dây ở bên Pháp và thu giữ tối đa số tiền vận chuyển ma túy”, Thiếu tướng Mai Hoàng nói.

Phó giám đốc Công an TP HCM cho biết, hiện tội phạm ma túy sử dụng không gian mạng rất tinh vi, phức tạp. Số lượng mua bán đặc biệt lớn, có đối tượng mua mấy nghìn tỷ đồng. Với chuyên án này, Công an TP HCM đã sử dụng cách làm mới, huy động toàn bộ Đội phòng chống cướp giật của Phòng cảnh sát hình sự tham gia truy xét, và thiết lập sơ đồ số, sử dụng công nghệ mới lần ra được hết.

Tại hội nghị, báo cáo về công tác đấu tranh phòng chống ma túy qua đường hàng không (giai đoạn 2021 - 2023), Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội Dương Phú Đông cho biết, trước tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, Cục Hải quan TP Hà Nội đã xây dựng các chuyên án, thu thập thông tin, phân tích, soi chiếu hàng hóa; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an liên tiếp phát hiện, đấu tranh bắt giữ, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh và đường bưu điện từ các nước Châu Âu về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ số lượng lớn các loại ma tuý.

Trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023, Cục Hải quan TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 138 vụ (trong đó cơ quan Hải quan phát hiện qua soi chiếu và các biện pháp nghiệp vụ kiểm hóa 124 vụ; cơ quan Công an cung cấp thông tin 14 vụ); phối hợp bắt giữ 93 đối tượng... Tổng số ma túy triển khai chuyên án được thu giữ, xử lý là 1.704,687993 kg ma túy các loại...

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc biểu dương thành tích của 2 lực lượng Công an, Hải quan trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy; khẳng định, kết quả đấu tranh, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống ma túy đã phát huy hiệu quả, điều đó được minh chứng qua các chuyên án được thực hiện thành công trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định quan điểm không khoan nhượng với tội phạm ma túy, với mục tiêu không để tội phạm biến Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy giữa các nước trên thế giới. Thứ trưởng Ngọc đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy, lãnh đạo hai Bộ thống nhất tinh thần phải giải quyết được “cầu” và triệt phá bằng được nguồn “cung”. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng cần được tăng cường hơn nữa, phấn đấu không còn khoảng trống cả về pháp luật, không còn khoảng trống giữa các lực lượng đấu tranh.

Một giải pháp nữa được hai Bộ nhấn mạnh là cần triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, huy động cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cấp cùng tham gia, mang lại hiệu quả tối đa.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng 2 tập thể, 2 cá nhân; Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng 3 cá nhân; Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 6 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 6 cá nhân thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng các tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua.

