Truy tìm thủ phạm khiến nước suối Nậm Huống đổi màu, cá chết bất thường

Khu vực suối Nậm Huống, bản Cải, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nước chuyển sang màu đục, cá chết bất thường… khiến người dân lo lắng. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, UBND huyện Qùy Hợp đã thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát ghi nhận hiện sự việc. Đi ngược dòng suối lên bản Chăm Hiêng có cá suối chết dạt vào hai bên bờ. Đầu nguồn nước là khu vực Công ty TNHH thiếc Hà An hoạt động khai thác khoáng sản (quặng thiếc). Trước đây, khu vực này nước suối trong, nền đất đá không có màu vàng sẫm. Tuy nhiên, hiện nay nước suối bị đục kèm theo nền đất đá có màu vàng sẫm nghi do ảnh hưởng từ nước thải trong quá trình tuyển quặng. UBND huyện Quỳ Hợp cảnh báo người dân các xã có liên quan không đánh bắt cá, ăn cá chết hay sử dụng nguồn nước dòng suối Nậm Huống trong sinh hoạt. Trước sự việc này, UBND huyện Quỳ Hợp đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành liên quan giúp tìm ra nguyên nhân có hiện tượng cá chết để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân, tránh tình trạng hoang mang như hiện nay. Ngày 4/7, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Quỳ Hợp và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định cụ thể nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường (nước đục, cá chết bất thường...) tại khu vực suối Nậm Huống để tham mưu UBND tỉnh, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền có liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An chủ trì, phối hợp UBND huyện Quỳ Hợp, UBND các xã Châu Thành, Châu Hồng và Công ty TNHH thiếc Hà An kiểm tra, xác minh nguyên nhân khiến nước suối Nậm Huống bất ngờ chuyển sang màu sẫm, cá chết bất thường. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc cá chết bất thường trên suối Nậm Huống trước ngày 18/7/2024. >>> Mời độc giả xem thêm video Bà Lê Thị Kim Loan, quận Tây Hồ, Hà Nội nói về việc không nên vứt bát hương, tro... xuống Hồ Tây gây ô nhiễm môi trường:

Khu vực suối Nậm Huống, bản Cải, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nước chuyển sang màu đục, cá chết bất thường… khiến người dân lo lắng. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, UBND huyện Qùy Hợp đã thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát ghi nhận hiện sự việc. Đi ngược dòng suối lên bản Chăm Hiêng có cá suối chết dạt vào hai bên bờ. Đầu nguồn nước là khu vực Công ty TNHH thiếc Hà An hoạt động khai thác khoáng sản (quặng thiếc). Trước đây, khu vực này nước suối trong, nền đất đá không có màu vàng sẫm. Tuy nhiên, hiện nay nước suối bị đục kèm theo nền đất đá có màu vàng sẫm nghi do ảnh hưởng từ nước thải trong quá trình tuyển quặng. UBND huyện Quỳ Hợp cảnh báo người dân các xã có liên quan không đánh bắt cá, ăn cá chết hay sử dụng nguồn nước dòng suối Nậm Huống trong sinh hoạt. Trước sự việc này, UBND huyện Quỳ Hợp đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành liên quan giúp tìm ra nguyên nhân có hiện tượng cá chết để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân, tránh tình trạng hoang mang như hiện nay. Ngày 4/7, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Quỳ Hợp và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định cụ thể nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường (nước đục, cá chết bất thường...) tại khu vực suối Nậm Huống để tham mưu UBND tỉnh, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền có liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An chủ trì, phối hợp UBND huyện Quỳ Hợp, UBND các xã Châu Thành, Châu Hồng và Công ty TNHH thiếc Hà An kiểm tra, xác minh nguyên nhân khiến nước suối Nậm Huống bất ngờ chuyển sang màu sẫm, cá chết bất thường. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc cá chết bất thường trên suối Nậm Huống trước ngày 18/7/2024. >>> Mời độc giả xem thêm video Bà Lê Thị Kim Loan, quận Tây Hồ, Hà Nội nói về việc không nên vứt bát hương, tro... xuống Hồ Tây gây ô nhiễm môi trường: