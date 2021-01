Truy nã chị gái Dung Hà: Chân dung bà trùm ma túy Oanh Hà

Ngày 29/1, TAND TP.HCM đã tuyên tử hình Nguyễn Thị Huệ (52 tuổi, TP.HCM), Trần Văn Cường (37 tuổi, Hải Phòng), Trần Văn Thình (45 tuổi Nam Định), Vũ Quang Trung (61 tuổi, Nam Định) Phạm Thị Bình (48 tuổi, Hà Nội. Trần Thị Lệ Chi (46 tuổi, Tiền Giang) và Đồng Dương Nam (50 tuổi, Hải Phòng) án chung thân. Các bị cáo là đàn em của Oanh Hà (chị gái Dung Hà) trong đường dây ma túy. Theo truy tố, khoảng 14h15 ngày 24/5/2018, cơ quan CSĐT – Bộ Công an, kiểm tra hành chính tại nhà của Nguyễn Thị Huệ, phát hiện có 28 bánh heroin, 10 gói ma túy và hơn vần 2000 viên Ketamine. Cũng trong ngày 24/5/2018, Cơ quan điều tra đã kiểm tra tại nhà Trần Văn Cường và Trần Văn Thình thu giữ thêm hàng trăm viên ma túy nén và hàng chục bánh ma túy. (Ảnh Oanh Hà trùm đường dây ma túy) Căn cứ vào lời khai của các đối tượng trong đường dây và các tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ 3/2018 tới 24/5/2018, Vũ Hoàng Oanh đã chỉ đạo đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Khoảng năm 2016-2017, Oanh Hà thuê Trần Thị Lệ Chi, Phạm Thị Bình giúp việc cho gia đình. (Trần Thị Lệ Chi (tự là Yến), một chân rết quan trọng trong đường dây của Oanh "hà". Ảnh: CA cung cấp) Năm 2017, Oanh Hà quen biết Trần Văn Cường và Vũ Quang Trung. Trong thời gian Chi giúp việc và ở tại nhà Oanh Hà, Oanh Hà chỉ đạo Chi bảo Cường giao ma túy, nhận tiền và chuyển tiền mua, bán ma túy cho bà ta. (Vũ Quang Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA cung cấp) Đến đầu tháng 4/2018, Oanh Hà thuê 2 căn nhà cho gia đình Cường và Trung ở. Tiếp đó, bà ta thuê chiếc xe ô tô để Trung và Cường vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM. Trung bình 5 ngày, Oanh lại chỉ đạo Trung và Cường đi vận chuyển ma túy cho mình, mỗi lần từ 4-8kg. Toàn bộ số ma túy này được lấy từ kho của Oanh Hà gần sòng bài bên Campuchia hoặc nhận của một đối tượng người Campuchia mang đến. Tổng cộng đường dây của Oanh Hà mua bán gần 100 kg ma túy các loại, thu lợi hàng chục tỷ đồng. (Thình, người tình của Huệ trong đường dây ma túy bà trùm Oanh Hà)Ngay khi đám tay chân bị bắt, Vũ Hoàng Oanh đã nhanh chân bỏ trốn, hiện CQĐT đang truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Oanh Hà được biết là chị gái của bà trùm Vũ Hoàng Dung (tức Dung Hà). Năm 1986 Oanh tham gia các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán đôla giả… Đến những năm 1990, lúc em gái út Dung “Hà” khuếch trương thanh thế, Oanh ăn theo với hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi tại các sới bạc do em gái tổ chức. (Oanh Hà trong 1 lần bị đưa ra xét xử) Không chỉ tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi, từ năm 1993 hai chị em Oanh, Dung còn tham gia các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia (từ Campuchia về Việt Nam, đưa sang Nhật tiêu thụ) do Minh “sứt” (tức Ngô Đức Minh) và Phương “trộm trâu” (tức Ngô Xuân Phương) cầm đầu. Oanh được em gái giao cho trực tiếp điều hành một tụ điểm phân phối ma túy tại Hải Phòng. Tháng 12/2006, Oanh bị tuyên phạt 20 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Thụ án chưa đầy ba năm, tháng 9/2009 Oanh được đặc xá ra tù. Tuy nhiên, ngay khi được tự do, Oanh đã tổ chức các cuộc sát phạt đỏ đen ở nhiều tỉnh, thành phía Nam. Trong một lần tổ chức đánh bạc tại TP.HCM, Oanh bị bắt cùng gần 40 người khác. Tháng 10/2011, Oanh lại bị lãnh 4 năm tù tội đánh bạc. Sau khi thụ xong án, Oanh tiếp tục mở lại các chiếu bạc và đến năm 2015 thì bị TAND TP. Đà Lạt tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội đánh bạc. Đầu năm 2016, Oanh thụ án xong thì tới năm 2018, bà ta bắt đầu thiết lập lên đường dây biên giới xuyên quốc gia này.

