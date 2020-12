Giải mã biệt danh các giang hồ Hải Phòng khét tiếng thế giới ngầm

Tô Thắng Lợi (50 tuổi, trú đường Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) nổi tiếng là một đại ca đất cảng biệt danh Lợi "Nam". Đại ca đất Cảng Lợi "Nam" từng một số lần bị bắn. Năm 2008, ông này còn bị tạt a xít và phải ra nước ngoài phẫu thuật. Cái tên "Lợi Nam" xuất phát từ việc ông này thường hoạt động về cho vay nặng lãi, bảo kê bến xe. Trùm giang hồ này, trước đó từng đi tù và bị truy sát ngay trong ngày ra khỏi trại giam. (Nơi trùm giang hồ Lợi "Nam" bị bắt xảy ra vào tháng 6/2020). Bùi Đặng Hải (tức Hải “vổ”, SN 1981, trú tại Hải Phòng) chuyên cầm đầu băng nhóm giang hồ chiếm đất quốc phòng. Cuối năm 2019, nhóm Hải “vổ” tổ chức băng nhóm với hàng chục tên chiếm khu đất ven đường World Bank. Với nhiều hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật, Hải “vổ” bị công an Hải Phòng bắt giam. Sở dĩ Bùi Đặng Hải có tên gọi Hải “vổ” là bởi vì hàm răng trên khuôn mặt của Hải bị chìa ra ngoài. Hoàng Lại Nam (tức Nam "Ngọ" SN 1982, trú ở xã Bát Tràng, huyện An Lão, TP Hải Phòng), một tay "giang hồ đất Cảng" khét tiếng. Nam "ngọ" có 2 tiền án, 5 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có... Không những vậy, ông trùm này có điều hành đường dây đánh bạc qua mạng khoảng hơn 1.600 tỷ đồng. Sở dĩ có biệt danh là Nam "Ngọ", từ bé Nam đã như con ngựa bất kham. Không chịu khó học hành, Nam nhanh chóng nhập vào đám lưu manh bụi đời... Nữ quái Vũ Thị Thu Hoài (tức Hoài “Giám”, SN 1972, ngụ quận Lê Chân, Hải Phòng) nổi danh ranh ma, xảo quyệt, từng nhiều lần “cà chớn” cả cơ quan bảo vệ pháp luật, thậm chí còn thường xuyên nhận đứng ra tư vấn, “chạy án” cho đám tội phạm. Cái tên Hoài “Giám” xuất phát từ lúc Hoài thường đứng ra tư vấn cho đám tội phạm mỗi khi “dính lưới”, thậm chí đảm nhận việc “chạy án” luôn, nên tiếng tăm của thị ngày càng nổi trong giới giang hồ. Xuân “điên” (hay Xuân “đàn ông”, Xuân “Taliban”) tên thật là Trần Thị Phú Xuân, trú tại phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng. Xuân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Xuân có nhiều đệ tử sẵn sàng liều chết vì đại ca. Sở sĩ có những hỗn danh như vậy vì Xuân có gương mặt và hình dáng như đàn ông. Xuân “điên” thường mặc quần áo rằn ri, đội mũ lưỡi trai, cưỡi xe phân khối lớn, ăn nói không khác gì một gã đàn ông. Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà, quê Hải Phòng) là chị ruột của Dung Hà (trùm giang hồ đất Cảng bị Năm Cam cho đàn em bắn chết tại Sài Gòn), người đàn bà 63 tuổi mang nhiều tiền án về cờ bạc và ma tuý. Bà ta cũng nổi danh với sự tinh khôn, cầm đầu nhiều đường dây ma tuý "khủng". Dung Hà nổi tiếng là người ngổ ngáo, mạnh mẽ thì Oanh Hà lại kín tiếng hơn. Cái tên Oanh Hà được gọi ghép với tên mẹ. Vũ Thanh Sơn ( tức Sơn "Liên Xô" 57 tuổi, trú Lê Chân, Hải Phòng) được biết đến là một tay giang hồ cộm cát ở đất Cảng. Sơn "Liên Xô" đã cùng đồng bọn sát hại bất thành trung úy cảnh sát giao thông, cướp xe máy khi nạn nhân đi làm. Cái tên "Sơn Liên Xô" xuất phát từ việc Sơn đã từng đi du học ở Liên Xô. Tộ “tích” là Mai Đức Vượng (SN 1981, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã “lăn lộn” vào chốn giang hồ đất Cảng từ năm 17 tuổi. Từ 2008 đến 2011, Tộ "tích" nổi lên là một tay giang hồ trẻ tuổi nhưng tàn bạo, ranh ma và dưới trướng hắn có nhiều đàn em máu mặt, sẵn sàng xả súng. Cái tên Tộ “tích” từ nhỏ Vượng luôn béo mũm mĩm nên mọi người trong nhà, trong cả cái xóm phố đều gọi y là cu Tộ. Sau này, giới giang hồ gắn thêm tên bố của y vào sau thành Tộ “tích”. Phạm Đình Nên (hay còn gọi là Cu Nên, SN 1957). Nên là người gốc Hải Phòng, là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em nên hay được gọi là cu. Tóm tắt về Cu Nên, chỉ có 2 từ duy nhất: Ngông và ác. Dung Hà, tên thật là Vũ Thị Hoàng Dung (PV - Hà tên của mẹ Dung), là một trùm xã hội đen ở Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại phố Trạng Trình, Hải Phòng, Dung Hà là con gái út trong gia đình 4 anh em, có 2 chị gái và một anh trai. Từ một dân giang hồ vặt trên hè phố, Dung Hà đã từng đạt địa vị cao trong giới xã hội đen Việt Nam. Lâm “già” tên Ngô Thế Lâm, SN 1956, nhà ở phố Lê Lợi, Hải Phòng. Cu Nên và Lâm “già” thường xuyên đụng độ bất phân thắng bại với nhau trên chiếu giang hồ và nhiều phen Dung “Hà” phải ra tay dàn xếp thì mọi việc mới yên. Giang hồ gọi hắn là Lâm “già”, cái tên bắt nguồn từ chính vóc dáng già nua của hắn. Long “tuýp” tên thật là Trần Thanh Long, SN 1972, ở Lạch Tray, quận Lê Chân, Hải Phòng. Long là đệ tử của Lâm "già". Khi Lâm “già” xộ khám, băng đảng có phần tan rã thì Long mới tách ra xây dựng “cơ đồ” cho riêng mình. Với uy danh có sẵn, chẳng mấy chốc Long đã có chỗ đứng vững chắc trong “nghề” bảo kê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc… ở Hải Phòng. Kể từ đó, với biệt danh Long “tuýp” đã trở thành một thế lực ở đất Cảng. (Ảnh minh họa). >>> Xem thêm video: Cho người thế thân, nhưng đại ca giang.hồ vẫn bị lộ. Nguồn: Đài Truyền Hình Hậu Giang.

