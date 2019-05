Trường Quốc tế Việt Úc suất cơm có giòi: Kiểm tra đột xuất

Ngày 13/5, Đoàn Kiểm tra thuộc Ban quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất trường Quốc tế Việt Úc sau loạt thông tin suất cơm có giòi.

Theo “Biên bản Kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống” của Ban quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, bếp ăn cơ sở Sunrise thuộc Trường Quốc tế Việt Úc đạt 4/4 nội dung đánh giá với tất cả các hạng mục về: Điều kiện vệ sinh đối với cơ sở; Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ; Điều kiện về con người; Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước. Biên bản này cũng kết luận cơ sở cung cấp suất ăn có xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ chứng từ nguồn gốc nguyên liệu.

Biên bản kiểm tra đột xuất cơ sở Cơ sở Sunrise ở quận .

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra thuộc Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã đề nghị phía Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Úc kết hợp với Công ty Cổ phần School Foods, đơn vị trực thuộc The Caterers kiểm tra chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, quá trình sơ chế, chế biến, phục vụ suất ăn cho học sinh tại trường, không để những trường hợp tương tự như miếng cà chua có giòi.