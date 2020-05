Trưởng phòng PA83 liên quan gì gian lận điểm thi ở Hòa Bình?

Có Trưởng phòng PA83 'chống lưng'



Ngày 13/5, TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên xét xử 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia các năm 2017 - 2018.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, cho biết trước 30/6, thời điểm bắt đầu chấm thi, ông Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT H.Lạc Thủy (Hòa Bình), đã nhiều lần dụ dỗ để mình yên tâm với việc nâng điểm cho thí sinh.

“Tôi bảo không giúp, anh Tuấn vẫn nói và đưa tôi xem danh sách nói có cả Trưởng phòng PA83 (Phòng An ninh chính trị nội bộ - phóng viên) rồi, có chống lưng rồi, lo gì? Tôi nhìn sang thì thấy có chữ Chất (bị cáo Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng PA83 tỉnh Hòa Bình - phóng viên)" - bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn nói và cho biết, lúc đầu rất lo sợ, không muốn làm.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn cũng khai, trong một lần bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn rủ rê, thuyết phục, 2 người đã cãi nhau ngay tại phòng làm việc. Ông Đỗ Mạnh Tuấn đã nói: "Bây giờ vào đây rồi không làm không được".

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn, ông này và bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn thân thiết từ lâu. Chính ông Đỗ Mạnh Tuấn là người đã giới thiệu, đưa ông Nguyễn Khắc Tuấn về làm chuyên viên tại phòng Khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình thay cho ông Đỗ Mạnh Tuấn khi ông này về làm phó hiệu trưởng tại Lạc Thủy.

"Khi tôi mới lên Sở GD-ĐT làm việc, tôi ở cùng nhà anh Tuấn. Sau đó, anh ấy về làm hiệu phó, có nói tôi cứ ở nhà để trông giúp nhà cho anh ấy. Hai anh em thân thiết nên vì tình cảm tôi đã nghe theo lời của anh Tuấn" - bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn khai tại tòa.

Khi được hỏi bị can Mạnh Tuấn có hướng dẫn khai báo gian dối không, bị cáo Khắc Tuấn khẳng định: "Có. Khi lên công an tỉnh khai báo hành vi phạm tội của mình và gặp ở nhà vệ sinh, anh Mạnh Tuấn nhắc bị cáo khai sai về số thí sinh nhờ, khai là cùng cầm chìa khóa vào phòng thi".

Theo cáo trạng, vào các ngày 30/6 - 3/7 (thời gian chấm thi trắc nghiệm), chính bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn là 2 người đã dùng chìa khóa do ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, đưa để mở khóa vào phòng chấm thi trắc nghiệm để sửa bài, nâng điểm 145 bài thi của 58 thí sinh theo danh sách do ông Vinh cung cấp từ trước.

Cáo trạng cáo buộc, sau khi can thiệp nâng điểm bài thi, quá trình chấm thi, ông Đỗ Mạnh Tuấn phát hiện có một số bài thi của thí sinh mặc dù đã được sửa chữa, can thiệp nâng điểm trước đó nhưng số điểm nâng chưa đạt yêu cầu, nên tiếp tục can thiệp nâng điểm cho các bài thi này, sau đó dùng máy tính quét lại bài thi (tập bài thi), ghi đè lên file ảnh đã quét, đổi ngày giờ trên máy tính và gửi kết quả chấm thi về Bộ GD-ĐT.

Kết thúc việc chấm thi, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn đưa chìa khóa phòng 504 cho bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn để ông Nguyễn Khắc Tuấn chuyển lại cho ông Vinh.

Trưởng phòng PA83 liên quan như nào đến việc gian lận điểm thi?

Theo lời bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn, chính ông Đỗ Mạnh Tuấn đưa cho bản danh sách và nói có cả Trưởng phòng PA83 rồi, có chống lưng rồi, lo gì. Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình (PA83) thời điểm đó chính là thượng tá Khương Ngọc Chất.

Tại phiên xét hỏi ngày 12/5, bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình, tiếp tục không nhận tội, phủ nhận cáo buộc trong cáo trạng cũng như lời khai của các bị cáo Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình; và bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy (Hòa Bình), tại tòa trước đó có liên quan đến mình.

Bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu Trưởng phòng PA83 (áo xám) - Ảnh Ngọc Hưng.

Theo cáo trạng, đầu tháng 5/2018, khi tham gia họp tại Sở GD-ĐT để chuẩn bị cho kỳ thi, ông Chất gặp ông Tuấn, nhờ nâng điểm cho một số thí sinh là con em cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình. Ông Tuấn đồng ý và đề nghị ông Chất tạo điều kiện bố trí nhân sự bảo vệ làm sao để việc nâng điểm được dễ dàng.

Ngày 29/6, ông Chất tới địa điểm chấm thi trắc nghiệm, đưa danh sách 10 thí sinh cho ông Tuấn. Kết quả, cả 10 người đều được nâng điểm. Ngoài ông Chất, hàng loạt cán bộ công tác trong ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình cũng tìm đến Đỗ Mạnh Tuấn để nhờ nâng điểm cho người quen của mình.

Theo lời khai của ông Đỗ Mạnh Tuấn, vào ngày 20/6/2018, tại một quán ăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ông Chất đưa cho Tuấn 500 triệu đồng để nhờ can thiệp, nâng điểm cho 2 thí sinh.

Căn cứ lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn cùng các tài liệu chứng cứ khác, cơ quan tố tụng khẳng định có đủ căn cứ kết luận ông Chất đã móc nối, nhờ nâng điểm cho 10 thí sinh.

Về việc đưa và nhận tiền, Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định, do các tài liệu chứng cứ thu thập chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự ông Chất, cũng như gia đình các thí sinh, về hành vi đưa hối lộ.

