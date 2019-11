Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Lai Châu dùng bằng cấp 3 giả để tiến thân thế nào?

(Kiến Thức) - Với tấm bằng THPT giả, ông Thái Đình Hoài được tuyển dụng vào Công an tỉnh Lai Châu và thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp: Được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Liên quan đến vụ thượng tá Thái Đình Hoài (43 tuổi, ở huyện Yên Thành, Nghệ An - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Phòng PC03, Công an tỉnh Lai Châu) bị tố dùng bằng tốt nghiệp THPT giả, ngày 9/11, Công an tỉnh Lai Châu đã có kết quả xác minh.

Theo đó, bằng tốt nghiệp THPT của thượng tá Hoài là giả. Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu khẳng định, ông Hoài mua bằng xong về tẩy xóa rồi điền tên của mình vào. Công an tỉnh Lai Châu đã tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng phòng PC03.

Quá trình thăng tiến của ông Hoài cho đến nay, năm 1996, ông Thái Đình Hoài, được tuyển vào ngành Công an thông qua việc đi nghĩa vụ quân sự, công tác tại Phòng Phòng cháy, Chữa cháy - Công an tỉnh Lai Châu (cũ).

Năm 2004 khi chia tách 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, ông Hoài được điều động lên công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC01) Công an tỉnh Lai Châu.

Trường THCS Thịnh Thành nơi ông Thái Đình Hoài từng học.

Năm 2004 - 2009, ông Hoài đi học lớp Đại học Cảnh sát, hệ tại chức. Năm 2008, ông Hoài được điều động sang công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh Lai Châu. Tại đây, ông Hoài được bổ nhiệm các chức danh: Đội phó, đội trưởng, được quy hoạch Phó trưởng phòng; sau đó được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng PC03. Năm 2012, Hoài được tổ chức cử đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức. Năm 2015, sau khi học xong Cao cấp lý luận chính trị, ông Hoài được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Phòng PC03) cho đến nay.