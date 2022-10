Trường Giang - Nhã Phương tặng quà bà con bị thiệt hại do bão Noru

Ngày 2/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng vợ chồng nghệ sỹ Trường Giang - Nhã Phương đã về Quảng Nam thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do cơn bão số 4 vừa qua. Được biết, Trường Giang và Nhã Phương là đại sứ nhân ái của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đợt này, vợ chồng Trường Giang- Nhã Phương đã trao tặng 200 suất quà cho bà con Quảng Nam. Đây là các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do cơn bão Noru vừa qua ở xã Bình Chánh, Bình Quý, huyện Thăng Bình và các xã Tam Đại, Tam Dân, Tam Lãnh, Tam Lộc, Tam An…huyện Phú Ninh. Nhã Phương ân cần thăm hỏi người có hoàn cảnh khó khăn. Các suất quà đợt này được trao từ nguồn hỗ trợ của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương. Trong cơn bão số 4, nhiều gia đình khó khăn ở Quảng Nam có nhà bị tốc mái hoàn toàn. Dịp này, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền sửa chữa lại nhà cho 3 gia đình ở Quảng Nam. Trao những phần quà, Trường Giang - Nhã Phương mong muốn bà con bị thiệt hại do bão số 4 sớm ổn định cuộc sống.

