Trường ĐH Quản trị và Kinh doanh không tuyển thí sinh thấp, Bộ GD&ĐT lên tiếng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi ĐH Quốc gia Hà Nội liên quan tới những xôn xao của dư luận xung quanh tiêu chí tuyển sinh của Trường Quản trị và Kinh doanh (trường thành viên của đại học này).

Công văn cho biết, Bộ đã nhận được kiến nghị của một số cá nhân và phản ánh trên một số phương tiện truyền thông về công tác xét tuyển đại học năm 2024 của Trường Quản trị và Kinh doanh , Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có một số tiêu chí và điều kiện xét tuyển liên quan đến đặc điểm cá nhân về chiều cao và thị lực.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non (Quy chế tuyển sinh), Bộ GD&ĐT đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Trường Quản trị và Kinh doanh nghiêm túc rà soát các tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 theo quy định tại Điều 4 về nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh của Quy chế.

"Trong đó, để bảo đảm công bằng đối với thí sinh về cơ hội dự tuyển, Nhà trường phải tuân thủ và bảo đảm không để thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém", công văn nêu rõ,

Bộ GD&ĐT yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ đạo Trường Quản trị và Kinh doanh nghiêm túc thực hiện.

Thông tin gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội về điều kiện xét tuyển của Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội là đối với thí sinh nữ là cao từ 1m58, nam từ 1m65, thể lực tốt, thị giác tốt.