Thông tin từ UBND thị trấn Mường Lát cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Văn Mạnh (34 tuổi), Trưởng Công an thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát được xác định là người lái xe bán tải va chạm với xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 13h30 phút, ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Công an thị trấn Mường Lát chạy xe ô tô mang BKS 36C - 352.66 (hướng từ trụ sở Công an thị trấn Mường Lát về trụ sở Công an huyện Mường Lát).

Khi gần đến cổng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mường Lát thì va chạm với 1 xe máy chở 2 người. Hậu quả, anh L.V.N. (29 tuổi) tử vong tại chỗ, anh Đ.C.H. (18 tuổi, cùng trú xã Trung Lý, huyện Mường Lát) tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện nguyên nhân Trưởng Công an thị trấn đi ô tô va chạm với xe máy, 2 người chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.