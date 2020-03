Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy trên cầu Vĩnh Tuy

Sáng 6/3, lãnh đạo công an quận Long Biên (TP Hà Nội) xác nhận trên Báo Giao Thồng và cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn điều tra, giải quyết vụ việc người đàn ông tử vong bên cạnh chiếc xe máy trên cầu Vĩnh Tuy. Theo đó, rạng sáng cùng ngày (6/3), người tham gia giao thông trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ quận Long Biên vào trung tâm Hà Nội đã phát hiện một người đàn ông đã tử vong nằm bên cạnh một chiếc xe máy. Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc. Do trong người không có giấy tờ tuỳ thân nên danh tính của nạn nhân chưa được làm rõ. “Quá trình khám nghiệm hiện trường, người đàn ông tử vong không có giấy tờ liên quan mang theo”, lãnh đạo công an quận Long Biên cho biết. Hiện, công an quận Long Biên đã thông báo trong khoảng thời gian từ 5 đến 6h sáng ngày 6/3, phương tiện nào đi qua có camera hành trình hoặc ai có thông tin liên hệ cung cấp phục vụ điều tra nguyên nhân gây tai nạn khiến người đàn ông tử vong trên cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: Hanoimoi) Vụ tai nạn khiến giao thông trên cầu bị tắc nghẽn nghiêm trọng. (Ảnh: Hanoimoi) Hiện, vụ người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy trên cầu Vĩnh Tuy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia. (Nguồn: VTC)

