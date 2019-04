Trụ điện trung thế ngã gây tiếng nổ lớn, nhiều khu vực mất điện

Đến gần 22h khuya 24/4, nhiều lực lượng thuộc Điện lực Thủ Thiêm (Tổng Công ty Điện lực TP HCM), các đơn vị cung cấp dịch vụ internet, truyền hình cáp, điện thoại… vẫn đang phối hợp khắc phục sự cố trụ điện trung thế bị xe tải 15 tấn kéo ngã tại giao lộ Lương Định Của – Cao Đức Lân (phường An Phú, quận 2). Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 tối cùng ngày, chiếc xe ben loại 15 tấn do tài xế Phạm Tuấn Lợi điều khiển, lưu thông từ đường Lương Định Của vào KĐT An Phú. Khi vừa qua giao lộ với đường Cao Đức Lân thì thùng xe chưa được hạ đã vướng vào hệ thống dây cáp viễn thông (điện thoại), truyền hình cáp, internet… Sự cố khiến trụ điện (phía trên là đường dây điện trung thế) bị kéo ngã gây tiếng nổ kinh hoàng và cả khu vực bị mất điện diện rộng. Nhiều khu vực trên địa bàn quận 2 bị mất điện do sự cố giữa thời tiết oi bức khiến người dân một phen khốn đốn. Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an, bảo vệ dân phố phường An Phú nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT Công an quận 2, Thanh tra Giao thông số 5 (Sở GTVT TP HCM) cũng đã có mặt để phối hợp xử lý. Điện lực Thủ Thiêm cũng kịp thời huy động nhân viên đến hiện trường để khắc phục sự cố nhằm hạn chế thấp nhất việc mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong thời tiết nóng bức... Nhiều nhân viên thuộc các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp, internet… cũng đã đến hiện trường để phối hợp xử lý. Tại hiện trường, trụ điện trung thế cùng nhiều bó cáp, dây diện bị kéo đổ nằm ngổn ngang dưới đường cũng như vướng vào thùng chiếc xe tải. Tài xế Lợi đã được đưa về trụ sở để làm việc với cơ quan công an nhằm làm rõ nguyên nhân cũng như hướng xử lý vụ việc. Xe ben kéo trụ điện trung thế ở TP HCM.

