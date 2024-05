Trong 5 ngày nghỉ lễ, Nghệ An đón 950 nghìn lượt khách du lịch

Ngày 1/5, thông tin từ Sở Du lịch Nghệ An cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đón khoảng 950 nghìn lượt du khách . Tổng thu du lịch ước trên 1.700 tỷ đồng.

Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết nắng nóng hàng vạn du khách đã đổ về biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An để tắm mát, giải nhiệt.

Một số khu, điểm du lịch đông khách nổi bật như: Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), biển Cửa Lò, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương)…



Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) là nơi tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường 15A thời chống Mỹ. Đặc biệt là sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 ngày 31/10/1968.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của du khách.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong 4 ngày nghỉ lễ (27-30/4), có khoảng 60 nghìn du khách đến tham quan.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách cả nước hành hương về “địa chỉ đỏ” Truông Bồn, thành kính dâng hương các anh hùng liệt sĩ, những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Riêng trong ngày 30/4, khu di tích đón hơn 2 vạn du khách. 100% cán bộ, nhân viên trực để tiếp đón, hướng dẫn du khách khi về với quê Bác.

Trong khi đó, có khoảng 300 nghìn lượt du khách về với biển Cửa Lò, khách lưu trú khoảng gần 140 nghìn; Doanh thu đạt gần 600 tỷ đồng.

Dịp nghỉ lễ này đã có hàng vạn du khách trên cả nước về thăm Khu Di tích Kim Liên.

Không chỉ các điểm du lịch lớn, trong dịp lễ dài 5 ngày này ở các điểm du lịch nhỏ như các resort, các điểm du lịch cộng đồng ở các huyện, biển Quỳnh, biển Diễn Thành, Khu Sinh thái Diễn Lâm (huyện Diễn Châu), thác khe Kèm (Con Cuông) cũng đón rất nhiều khách du lịch về tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các món ẩm thực đặc sản.

