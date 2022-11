Trộm đột nhập lấy 36 iPhone trị giá 800 triệu đồng

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bàn giao Nguyễn Tấn Nhật (SN 2001, quê Quảng Nam, ngụ quận Gò Vấp) cùng hồ sơ, tang vật cho Phòng CSHS Công an TP.HCM điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



“Người nhện” đột nhập kho hàng

Ngày 27/10, anh N.V.Đ. đến Công an phường 24, quận Bình Thạnh, trình báo về việc tại Công ty TNHH Giá Kho Group trên đường Bùi Đình Túy bị đột nhập, trộm tài sản.

Sáng hôm đó, nhân viên công ty báo cho anh Đ. về việc kho hàng của công ty tại tầng một bị trộm bẻ khóa. Sau đó, anh Đ. đến kiểm tra thì phát hiện bị mất trộm 36 iPhone các loại và 2 laptop.

Qua hình ảnh camera ghi lại, một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ Be đã đột nhập vào công ty để trộm số tài sản trên. Tổng tài sản bị mất trộm gần 800 triệu đồng.

Camera an ninh của công ty ghi lại cảnh Nhật đột nhập vào kho hàng trộm tài sản.

Nhận được báo cáo, đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng điều tra, truy bắt nghi phạm, thu hồi tang vật.



Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được Nguyễn Tấn Nhật.

Bỏ 36 iPhone vào thùng xốp cất giấu

Tại cơ quan công an, Nhật khai khoảng 3h ngày 27/10, nghi phạm đã điều khiển xe máy từ nhà trọ ở phường 5, quận Gò Vấp để trộm cắp. Khi đi, Nhật mang theo ba lô có kìm và quần áo. Đến đường Chu văn An thì Nhật thay đồ mặc áo xe ôm công nghệ Be và quần jean.

Nhật được đưa đến bờ sông tìm kiếm tang vật.

Sau đó, Nhật chạy xe đến công ty TNHH Giá Kho Group rồi để xe máy bên ngoài, leo vào trong nhà dùng kìm bẻ khóa kho tại tầng trệt, lấy trộm 36 ĐTDĐ iPhone , 2 laptop.



Trộm được số tài sản trên, Nhật thay quần áo, sau đó đem số iPhone và laptop cất vào thùng xốp, cất giữ tại nhà trọ.

Cảnh sát đã thu hồi các tang vật và vật chứng liên quan vụ trộm tài sản. Vụ việc vẫn đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

