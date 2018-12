Triệt xoá nhiều điểm ghi bán số đề do “quý bà” tổ chức

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xoá nhiều tụ điểm ghi bán số đề trên địa bàn TP. Hội An.

Qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, các trinh sát của phòng CSHS phát hiện trên địa bàn TP. Hội An có nhiều tụ điểm hoạt động cờ bạc dưới hình thức ghi bán số đề.

Sau thời gian trinh sát thu thập tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động các tụ điểm, khoảng 17 giờ ngày 28/11, tổ trinh sát của phòng đã phối hợp với Công an TP. Hội An đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm ghi bán số đề thuộc phường Tân An, Thanh Hà và Sơn Phong của TP Hội An.

Tang vật vụ án.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng Phan Thị Ngọc Duyên (SN 1974, phường Sơn Phong), Phan Thị Thủy (SN 1975, phường Tân An), Đặng Công (SN 1966, phường Thanh Hà) và Phạm Thị Thúy (SN 1972, phường Cửa Đại, TP. Hội An) đang có hành vi tổ chức ghi bán và 3 đối tượng khác đang ghi số đề.