Đường dây mại dâm 1,5-5 triệu đồng có sinh viên tham gia

Đường dây gái mại dâm ở TP Vinh do Định điều hành có nhiều chân dài, ưu tiên sinh viên. Mỗi lần đi khách, "tú ông" 9X này hưởng nửa số tiền.

Tối 30/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Đức Định (26 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.



Theo điều tra, thời gian gần đây, cảnh sát phát hiện đường dây gái mại dâm quy tụ nhiều chân dài, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Vinh. Hoàng Đức Thịnh được xác định là người cầm đầu, chuyên điều hành đường dây bán dâm này.

Mở rộng điều tra, cảnh sát cho biết, "tú ông" này tuy trẻ tuổi nhưng hoạt động ma mãnh. Gã thường lân la làm quen với các cô gái có nhan sắc, thích đua đòi nhưng lười lao động.

Sau khi tuyển được "đào" vào đường dây mại dâm của mình, Định yêu cầu các cô gái chụp ảnh mát mẻ đăng lên mạng xã hội để câu khách.

Hoàng Đức Định. Ảnh: Huyền Thương.



Khi khách mua dâm, Định chủ động ra giá dao động từ 1,5 đến 5 triệu đồng. Thống nhất giá cả xong, Định điều các cô gái xinh đẹp đến đi khách. Số tiền ăn chia giữa "tú ông" này với các chân dài là 50/50.

Tối 19/11, cảnh sát nhận được thông tin Định cùng hai người đàn ông đang giao dịch mua dâm tại một nhà hàng trên địa bàn TP Vinh. Gã này và hai người đàn ông được phát hiện vào một khách sạn ở phường Hưng Dũng (TP Vinh). 30 phút sau, có hai cô gái trẻ cũng đi vào.

Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với phòng 4, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ập vào phòng 505 và 506 của khách sạn này, phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Khai thác tại chỗ, 2 cô gái khai tên là Lan (22 tuổi, tạm trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) và Loan (26 tuổi, đang tạm trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh). Người mua dâm khai nhận thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua sự giới thiệu của Định.

Lần đi khách này, Lan được trả 2 triệu đồng, trong đó chi cho Định 1 triệu đồng. Ngoài ra, Định còn thu thêm của khách 500.000 tiền công. Lan được trả 1,5 triệu đồng. Định thu 900.000 đồng và thu thêm của khách 500.000 đồng.

Từ lời khai của 2 gái bán dâm, cảnh sát ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Đức Định về hành vi môi giới mại dâm. Tại cơ quan công an, Định đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.