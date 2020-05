Trẻ nhỏ rủ nhau đi tắm và những vụ đuối nước thương tâm

2 chị em ruột đuối nước ở Thanh Hóa: Ngày 25/5, UBND xã Nga Điền, huyện Nga Sơn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và gia đình các nạn nhân tổ chức mai táng cho 2 cháu bé bị đuối nước là N.T.T (10 tuổi) và N.V.H (8 tuổi, em trai T., cùng ngụ tại thôn 6, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn). Sáng 24/5, 2 chị em T. và H. được nghỉ học nên theo bố mẹ ra kênh tiêu ở trước nhà (cách nhà khoảng 20m) mò cua, bắt ốc. Đến khoảng 9h15 cùng ngày, bố mẹ em T. và H. về nhà, nhưng các em vẫn ở lại tiếp tục mò cua, bắt ốc. Khi đang mò ốc, bất ngờ cả T. và H. trượt chân vào chỗ nước sâu và bị nước cuốn trôi. Một số người dân cũng đang mò cua, bắt ốc ở kênh phát hiện, hô hoán nhau cứu vớt các cháu nhưng không tìm thấy. Đến gần 10h cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân mới được tìm thấy gần khu vực xảy ra đuối nước. Rủ nhau tắm ao nhà ông nội, hai chị em ruột đuối nước ở Nghệ An: Khoảng 10h30 ngày 23/5 tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), sau khi tan học về hai chị em rủ nhau xuống ao ông nội để tắm mát thì không may bị đuối nước. Trưa cùng ngày, không thấy 2 con về nhà, linh tính có chuyện chẳng lành nên gia đình và người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích gì của 2 em. Đến khoảng 12h, khi tìm kiếm đến khu vực ao ông nội thì mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể 2 chị em ở phía dưới. UBND xã Quỳnh Tam cho biết, hai nạn nhân tử vong được xác định là N.T.P (11 tuổi) và N.A.T (9 tuổi, cùng trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu). 2 chị em đuối nước thương tâm do tắm thác ở Lào Cai: Chiều 21/4, do thời tiết nắng nóng, một nhóm nữ sinh trung học đã rủ nhau đi tắm thác tại đầu nguồn suối Nà Nheo (xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Tuy nhiên vừa bơi được không lâu thì nhiều em cùng xuất hiện dấu hiệu đuối sức. Một số bơi vào bờ thoát chết, nhưng 2 trong số đó không qua khỏi. (Ảnh minh họa). Lãnh đạo UBND xã Khánh Yên Hạ cho biết, danh tính 2 chị em xấu số là Hoàng Thị D. và Hoàng Thị D. (SN 2002 và 2004, trú tại thôn Sung Lảng, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn), bố mẹ các em đang đi làm ăn tại tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh minh họa). Đến khoảng 17h30 cùng ngày, thi thể 2 chị em đã được tìm thấy, đưa về gia đình lo hậu sự. Được biết, 2 chị em đang theo học tại Trường THPT số 4, huyện Văn Bàn. Trượt chân ở đập nước, 2 anh em ở Quảng Bình chết đuối: Khoảng 12h30 ngày 17/3, tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, 2 anh em là Trần Đức H. (SN 2010) và Trần Mạnh H. (SN 2013), đều là học sinh trường tiểu học số 2 xã Phong Hóa đến nhà ông bà ngoại ở thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa chơi. Khi ông bà bận việc không chú ý, 2 cháu đã rủ nhau ra đập nước Cây Xài ở gần nhà rồi không may trượt chân xuống hồ bị đuối nước, khi phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn. 2 cháu là con của anh Trần Giáp T. cùng chị Cao Thị H. ở thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa. Thời điểm 2 cháu gặp nạn, bố mẹ đi làm ở TP HCM. Ngã xuống bể nước, 2 anh em ruột chết đuối ở Hải Phòng: Thông tin từ UBND xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết sáng 27/2, trên địa bàn xã đã xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm. Các nạn nhân là 2 anh em ruột gồm Nguyễn Minh S. (SN 2014) và Nguyễn Thị Minh X. (SN 2017). (Ảnh minh họa). Vào sáng cùng ngày, ông bà nội của hai cháu S. và X. ra đồng làm ruộng. Đến khoảng hơn 10h về nhà thì phát hiện ra 2 cháu rơi xuống bể nước. Ngay lập tức, gia đình đưa các cháu đến Trạm Y tế cấp cứu nhưng cả 2 cháu đã tử vong. (Ảnh minh họa). Được biết, bố mẹ các cháu đều là công nhân tại Khu công nghiệp Nomura. Hai bé đi học tại trường Mầm non nhưng do được nghỉ phòng dịch Covid-19 nên ở nhà cùng ông bà nội. Xem thêm video: 4 nữ sinh tử vong do đuối nước ở Khánh Hoà. Nguồn: VTC 14.

2 chị em ruột đuối nước ở Thanh Hóa: Ngày 25/5, UBND xã Nga Điền, huyện Nga Sơn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và gia đình các nạn nhân tổ chức mai táng cho 2 cháu bé bị đuối nước là N.T.T (10 tuổi) và N.V.H (8 tuổi, em trai T., cùng ngụ tại thôn 6, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn). Sáng 24/5, 2 chị em T. và H. được nghỉ học nên theo bố mẹ ra kênh tiêu ở trước nhà (cách nhà khoảng 20m) mò cua, bắt ốc. Đến khoảng 9h15 cùng ngày, bố mẹ em T. và H. về nhà, nhưng các em vẫn ở lại tiếp tục mò cua, bắt ốc. Khi đang mò ốc, bất ngờ cả T. và H. trượt chân vào chỗ nước sâu và bị nước cuốn trôi. Một số người dân cũng đang mò cua, bắt ốc ở kênh phát hiện, hô hoán nhau cứu vớt các cháu nhưng không tìm thấy. Đến gần 10h cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân mới được tìm thấy gần khu vực xảy ra đuối nước. Rủ nhau tắm ao nhà ông nội, hai chị em ruột đuối nước ở Nghệ An: Khoảng 10h30 ngày 23/5 tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), sau khi tan học về hai chị em rủ nhau xuống ao ông nội để tắm mát thì không may bị đuối nước. Trưa cùng ngày, không thấy 2 con về nhà, linh tính có chuyện chẳng lành nên gia đình và người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích gì của 2 em. Đến khoảng 12h, khi tìm kiếm đến khu vực ao ông nội thì mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể 2 chị em ở phía dưới. UBND xã Quỳnh Tam cho biết, hai nạn nhân tử vong được xác định là N.T.P (11 tuổi) và N.A.T (9 tuổi, cùng trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu). 2 chị em đuối nước thương tâm do tắm thác ở Lào Cai: Chiều 21/4, do thời tiết nắng nóng, một nhóm nữ sinh trung học đã rủ nhau đi tắm thác tại đầu nguồn suối Nà Nheo (xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Tuy nhiên vừa bơi được không lâu thì nhiều em cùng xuất hiện dấu hiệu đuối sức. Một số bơi vào bờ thoát chết, nhưng 2 trong số đó không qua khỏi. (Ảnh minh họa). Lãnh đạo UBND xã Khánh Yên Hạ cho biết, danh tính 2 chị em xấu số là Hoàng Thị D. và Hoàng Thị D. (SN 2002 và 2004, trú tại thôn Sung Lảng, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn), bố mẹ các em đang đi làm ăn tại tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh minh họa). Đến khoảng 17h30 cùng ngày, thi thể 2 chị em đã được tìm thấy, đưa về gia đình lo hậu sự. Được biết, 2 chị em đang theo học tại Trường THPT số 4, huyện Văn Bàn. Trượt chân ở đập nước, 2 anh em ở Quảng Bình chết đuối: Khoảng 12h30 ngày 17/3, tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, 2 anh em là Trần Đức H. (SN 2010) và Trần Mạnh H. (SN 2013), đều là học sinh trường tiểu học số 2 xã Phong Hóa đến nhà ông bà ngoại ở thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa chơi. Khi ông bà bận việc không chú ý, 2 cháu đã rủ nhau ra đập nước Cây Xài ở gần nhà rồi không may trượt chân xuống hồ bị đuối nước, khi phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn. 2 cháu là con của anh Trần Giáp T. cùng chị Cao Thị H. ở thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa. Thời điểm 2 cháu gặp nạn, bố mẹ đi làm ở TP HCM. Ngã xuống bể nước, 2 anh em ruột chết đuối ở Hải Phòng: Thông tin từ UBND xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết sáng 27/2, trên địa bàn xã đã xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm. Các nạn nhân là 2 anh em ruột gồm Nguyễn Minh S. (SN 2014) và Nguyễn Thị Minh X. (SN 2017). (Ảnh minh họa). Vào sáng cùng ngày, ông bà nội của hai cháu S. và X. ra đồng làm ruộng. Đến khoảng hơn 10h về nhà thì phát hiện ra 2 cháu rơi xuống bể nước. Ngay lập tức, gia đình đưa các cháu đến Trạm Y tế cấp cứu nhưng cả 2 cháu đã tử vong. (Ảnh minh họa). Được biết, bố mẹ các cháu đều là công nhân tại Khu công nghiệp Nomura. Hai bé đi học tại trường Mầm non nhưng do được nghỉ phòng dịch Covid-19 nên ở nhà cùng ông bà nội. Xem thêm video: 4 nữ sinh tử vong do đuối nước ở Khánh Hoà. Nguồn: VTC 14.