Trạm bê tông Quang Thái trái phép: DN “nhờn luật”… trách nhiệm chính quyền ở đâu?

Xây dựng trạm trộn bê tông tươi khi chưa phép



Mới đây, ông Nguyễn Đình Tranh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) khi trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, cho biết, huyện đã chỉ đạo UBND xã Đông Xuyên phối hợp với các ban ngành chức năng xử lý một trường hợp xây dựng trạm trộn bê tông tươi Quang Thái hoạt động trái phép trên tuyến sông Cửu An thuộc thôn Xuyên Hử.

Công trình trạm trộn bê tông trái phép là của hộ ông Bùi Văn Ngà đã vi phạm nghiêm trọng khu vực bờ hữu sông Cửu An thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải khiến người dân bức xúc phản ánh đến báo Tri thức và Cuộc sống.

Trạm bê tông Quang Thái được xây dựng trái phép.

Ghi nhận của PV, trạm trộn bê tông trái phép được xây dựng tại dự án bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV Quang Thái HD nằm ven sông Cửu An, thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải địa bàn thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên. Thời điểm PV có mặt, trạm bê tông đã được xây dựng gần như hoàn chỉnh.

Theo tài liệu mà PV thu thập được từ chính quyền địa phương, ngày 27/5, khi công trình trạm trộn bê tông trái phép trên mới được xây dựng phần móng, UBND xã Đông Xuyên đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm, đình chỉ thi công và yêu cầu ông Bùi Văn Ngà tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục trả lại hiện trạng ban đầu trong 7 ngày. Thời điểm đó, gia đình ông Ngà xin chấp hành dừng thi công và đồng ý tháo dỡ công trình theo biên bản.

Ngày 2/6, Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên Vũ Văn Kiền đã ký thông báo gửi ông Bùi Văn Ngà, chủ bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng yêu cầu dừng ngay việc thi công lắp đặt trạm trộn bê tông, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trả lại nguyên trạng. Thông báo nhấn mạnh, nếu hộ ông Ngà cố tình không tháo dỡ, UBND xã Đông Xuyên sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị UBND huyện xử lý theo quy định hiện hành, chi phí cho việc cưỡng chế, giải tỏa, thu dọn, gia đình, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm.

Ngày 11/6, UBND xã Đông Xuyên tiếp tục lập biên bản, yêu cầu đình chỉ thi công, chấm dứt hành vi vi phạm, tự tháo dỡ công trình. Một lần nữa, gia đình ông Ngà xin chấp thuận đình chỉ thi công và tự tháo dỡ.

Ngày 19/6, UBND xã Đông Xuyên tiếp tục lập biên bản vi phạm xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Theo nội dung biên bản này, ngày 17/6, UBND xã Đông Xuyên nhận được công văn 323 của UBND huyện Ninh Giang về việc xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại xã Đông Xuyên. Trong đó nêu rõ, hộ ông Ngà đã tự ý lắp dựng trạm trộn bê tông, xây tường chắn vật liệu bằng gạch bê tông trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Hành vi của ông Ngà đã vi phạm điều 8, Luật Thủy lợi.

UBND huyện Ninh Giang giao xã Đông Xuyên phối hợp với trạm quản lý công trình Neo – My Động – Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải kiểm tra có biện pháp yêu cầu ông Ngà giải tỏa công trình vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng.

Thực hiện chỉ đạo của huyện, UBND xã Đông Xuyên đã mời ông Bùi Văn Ngà đến trụ sở xã làm việc và yêu cầu ông Ngà dừng toàn bộ các hoạt động thi công có liên quan đến việc lắp đặt trạm trộn bê tông. Đồng thời, yêu cầu ông Bùi Văn Ngà hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ, giấy tờ còn thiếu theo quy định của các ngành, đề được cấp phép hoạt động theo đúng dự án đã xây dựng, đúng quy định của pháp luật.

UBND xã Đông Xuyên đề nghị UBND huyện Ninh Giang xử phạt hành chính theo điều 17 vi phạm quy định về bảo vệ công trình thủy lợi, tại điểm 4, khoản a xây dựng trái phép các công trình khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Ngày 20/6, UBND xã Đông Xuyên tiếp tục có thông báo giải tỏa, tháo dỡ công trình vi phạm gửi đến ông Bùi Văn Ngà và một lần nữa yêu cầu buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm đã xây dựng.

Tuy nhiên, dù UBND xã Đông Xuyên đã liên tục kiểm tra, đôn đốc, lập biên bản, ra thông báo trong suốt một tháng qua, chủ công trình là ông Bùi Văn Ngà vẫn tiếp tục thi công hoàn thiện công trình.

Đến nay công trình vi phạm đã được lắp đặt hoàn chỉnh.

Doanh nghiệp “nhờn luật” hay do chính quyền thiếu kiên quyết?

Những tài liệu, văn bản trên cho thấy, dù đã vào cuộc nhưng chính quyền địa phương lại chưa làm hết trách nhiệm, chưa quyết liệt xử lý vi phạm. Dẫn đến dù sai phạm được phát hiện ngay thời điểm công trình được triển khai xây dựng phần móng đến nay, công trình đã được triển khai xây dựng hoàn thiện khiến dư luận bức xúc.

Đại diện Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải cho biết, đơn vị đã nhiều lần đến lập biên bản, làm việc với UBND xã Đông Xuyên và có văn bản gửi UBND huyện Ninh Giang nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết mà lại còn có xu hướng phát triển thêm. Đơn vị mong UBND xã Đông Xuyên và UBND huyện Ninh Giang xử lý dứt điểm vi phạm rất nghiêm trọng của công trình trên.

Trao đổi với PV, ông Ngô Thành Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên cho biết, dự án sản xuất vật liệu xây dựng của hộ gia đình ông Bùi Văn Ngà đã được UBND huyện Ninh Giang phê duyệt chủ trương đầu tư và được UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định nộp tiền giải phóng mặt bằng thu hồi đất. Bản thân ông Ngà đã nộp hơn 300 triệu đồng.

“Việc hộ gia đình ông Bùi Văn Ngà tự dựng trạm trộn bê tông Quang Thái HD khi chưa được phép , xã đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, căn cứ vào các quy định của nhà nước đều vượt thẩm quyền xử lý của UBND xã. Chúng tôi đã lập biên bản và làm việc trực tiếp với hộ ông Ngà. Hiện chúng tôi đã báo cáo lên UBND huyện để xử theo quy định” - ông Phương cho biết.

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên khẳng định, xã rất cương quyết xử lý và phối hợp với các cơ quan liên quan và đề nghị tháo dỡ công trình vi phạm trên.

Theo ông Bùi Văn Ngà, bản thân ông tự nhận thấy việc lắp đặt trạm trộn bê tông khi chưa được cấp phép hoạt động, đây là hành vi trái với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thua lỗ. Do vậy gia đình tự ý lắp đặt trạm bê tông khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Ông Ngà thừa nhận hành vi trên là sai do với quy định.

Dù cho biết sẽ chấp hành dừng thi công việc lắp đặt trạm trộn bê tông, chấp hành xử phạt hành chính theo quy định. Song ông Ngà xin giữ nguyên hiện trạng và cam đoan đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống thiên tai, không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời đề nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện giúp đỡ hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục hồ sơ còn thiếu để được cấp phép theo quy định.

Dư luận đặt câu hỏi, công trình trạm trộn bê tông tươi của hộ ông Bùi Văn Ngà chưa được xử lý dứt điểm là do chủ đầu tư “nhờn luật” khi không chấp hành yêu cầu tháo dỡ hay do chính quyền địa phương chưa kiên quyết xử lý, chưa làm hết trách nhiệm?

