TP HCM đón gần 1 triệu lượt khách du lịch dịp lễ 2/9

Cụ thể, theo Sở Du lịch TP HCM, dịp lễ 2/9, số lượt khách tham quan đến với Thành phố ước đạt 980.000 lượt, tăng 2% so với năm 2023. Trong đó khách du lịch nội địa khoảng 425.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; khách quốc tế cũng tăng đáng kể, khoảng 38.800 lượt, tăng 32% so với năm 2023.

Bên cạnh đó, lượng khách lưu trú tại các cơ sở du lịch khoảng 214.630 lượt với công suất phòng đạt 85%, tăng 63% so với năm 2023.

“Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP HCM" thu hút nhiều du khách trong dịp Lễ Quốc Khánh (Ảnh: T.K)

Các điểm tham quan tại thành phố đều có những hoạt động sôi nổi và ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách, điển hình như Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi giảm 30% giá vé vào cổng cho khách đoàn và trưng bày các hiện vật lịch sử - văn hóa của đồng bào dân tộc S'Tiêng, hay Đài quan sát Saigon Skydeck mở cửa miễn phí bảo tàng áo dài Việt Nam. “Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP HCM”…

Ngoài ra, các khu vui chơi, giải trí lớn cũng là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách như: Công viên Du lịch Văn hóa Suối Tiên; Công viên Văn hóa Đầm Sen, Thảo Cầm Viên....

Các khách sạn, nhà hàng cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để phục vụ du khách. Đặc biệt hưởng ứng chương trình "Shopping Season 2024" các trung tâm mua sắm và siêu thị tại TP HCM đã tung ra nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn, với mức giảm từ 30-80% cho các mặt hàng tiêu dùng và thời trang, thu hút nhiều du khách đến tham quan, mua sắm trong dịp Lễ.

Công viên Bến Bạch Đằng đông nghẹt người đến vui chơi, ngắm pháo hoa vào tối 2/9 (Ảnh: Thành ủy TP HCM)

Nhìn chung, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đã mang lại cho ngành du lịch TP HCM nhiều tín hiệu tích cực, không chỉ bùng nổ về số lượng khách mà còn về doanh thu, đạt khoảng 2.940 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.