Con ngõ cờ hoa thu hút giới trẻ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Con ngõ nhỏ nằm trên phố Nguyễn Thiệp là điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn để có những bức ảnh chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9. Dù dài chưa tới 50m nhưng con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Thiệp được trang hoàng lộng lẫy chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9. Một con ngõ cờ hoa trên phố Yên Phụ đang là một trong những địa điểm check in được nhiều bạn trẻ yêu thích dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay. Nằm ẩn mình trên đường Yên Phụ, được trang trí đơn giản nhưng khung cảnh trong con ngõ 150 vẫn thu hút nhiêu bạn trẻ đến check in. Vẻ đẹp riêng của con ngõ cờ hoa này đã lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, check in dịp nghỉ lễ này. Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ, không ít cô gái diện váy áo, cầm cờ trên tay và rủ thêm bạn bè đến chụp ảnh tại con ngõ 150 Yên Phụ. Một điểm đến khác cũng rực rỡ cờ hoa chào đón Quốc khánh 2/9 đó là quán cafe "Trạm đọc báo" của báo Nhân Dân. Ra mắt ngày 18/6 nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Nhân Dân cà phê được đông đảo nhân dân ghé đến và trải nghiệm. Trong những ngày chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9, quán cafe báo Nhân Dân trang trí những lá cờ Tổ quốc để phục vụ những bạn trẻ tới check-in. Chẳng cần những phụ kiện cầu kỳ, với khung cảnh cờ hoa, địa điểm quán cafe "Trạm đọc báo" của báo Nhân Dân các bạn trẻ chỉ cần đừng vào là có ảnh đẹp mang về.

