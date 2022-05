TP HCM: Bắt kẻ cầm dao đâm chết người rồi cố thủ trên mái nhà

Trước đó, tối 23/5, chị C. (SN 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang) nhờ Nguyễn Ngọc Luyện chở tới căn nhà ở đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo để thăm con.

Khi đến nơi, chị C. bị ông Ng.V.H. (SN 1962, ngụ quận Bình Tân, là người nhà của chồng cũ chị C) ngăn cản không cho thăm con nên 2 bên cự cãi. Bất ngờ, ông H. xông vào đuổi đánh Luyện vì nghĩ Luyện là người tình của chị C.

Bị tấn công, Luyện chống trả lại và dùng dao đâm vào ngực, bụng ông H. khiến ông H. gục tại chỗ. Con của ông H. thấy vậy xông vào cũng bị Luyện đâm vào bụng.

Nguyễn Ngọc Luyện. Ảnh: Công an TP HCM

Hai cha con ông H. được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông H. đã không qua khỏi, còn con ông không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã điều tra, truy xét và bắt được Luyện khi đang lẩn trốn trên mái nhà một người dân.



Tại cơ quan công an, Luyện thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và cho biết vì vô cớ bị tấn công trước nên không kiềm chế được hành vi, gây nên hậu quả đau lòng.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.

