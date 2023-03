Tống tiền bằng clip "nóng", cái kết đắng khi yêu nhầm kẻ hám tiền

Tống tiền bạn gái bằng clip nóng: Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Phương (39 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sau khi quay cảnh ân ái, Phương liên tục đe dọa chị T. về việc đăng tải clip nóng và gửi cho người thân cô gái này. Nghi phạm yêu cầu nạn nhân đưa tiền nếu không muốn hình ảnh nhạy cảm bị phát tán. Tổng số tiền Phương đã chiếm đoạt của chị T. là 4 triệu đồng. Tống tiền bạn gái Việt kiều bằng clip "nóng": Ngày 2/2, Võ Văn Hùng (34 tuổi, quê Quảng Trị) bị Công an quận Gò Vấp, TP HCM tạm giữ hình sự về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Võ Văn Hùng tán tỉnh người phụ nữ (45 tuổi, Việt kiều, sống ở Mỹ), gạ chat sex rồi lén ghi hình, yêu cầu đưa gần 1,5 tỷ đồng nếu không sẽ tung các clip "nóng" lên mạng. Tuy nhiên, khi anh ta vừa nhận tiền thì các trinh sát hình sự quận Gò Vấp ập vào bắt quả tang, thu giữ 30 triệu đồng tang vật cùng điện thoại chứa nhiều video, hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân. 18 lần tống tiền người yêu cũ bằng clip "nóng": Ngày 8/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Mai Văn Nhớ (19 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sau khi chia tay, Mai Văn Nhớ đã 18 lần nhắn tin tống tiền của người yêu cũ là A. (19 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) đe dọa sẽ tung clip "nóng" lên mạng xã hội. Khi Nhớ đến nhận 3,5 triệu đồng thì bị Công an bắt giữ. Bắt đối tượng dùng "ảnh nóng" tống tiền bạn gái: Lê Ngọc Dương (SN 2003, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) lên mạng xã hội làm quen với một cô gái trẻ (SN 2005, ngụ tỉnh Hậu Giang), sau đó 2 bên nảy sinh tình cảm. Mỗi lần cô gái này gọi điện nói chuyện bằng video call, rồi bị dụ “khoe cơ thể” đều bị Dương chụp màn hình lưu lại những hình ảnh “nóng” rồi sau đó tống tiền. Sợ đối tượng phát tán những hình ảnh này, cô gái đã đến trình báo công an. Ngày 16/11/2022, Dương bị Công an Đồng Nai bắt giữ. Bắt giữ đối tượng tống tiền bạn gái trên mạng bằng video nhạy cảm: Ngày 20/9/2022, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Thêm (SN: 1999, trú Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng), về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Quen trên mạng xã hội rồi để lộ video hình ảnh nhạy cảm, chị M. bị Thêm lợi dụng tống tiền 3.000.000 đồng. Dùng clip "nóng" tống tiền bạn gái nhiều lần: Vũ Doãn Trà (SN 1985, trú tại tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) nhiều lần quay phim việc quan hệ “tình cảm” với Tr.Th.M. (SN 1997, thường trú tại xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), sau đó liên tục đe đưa “clip nóng” lên mạng xã hội để “tống tiền”. Trà đã chiếm đoạt của chị M. tổng số tiền là 6 triệu đồng. Ngày 7/9/2022, Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Vũ Doãn Trà để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Dùng ảnh, clip "nhạy cảm" tống tiền bạn gái quen qua mạng: Thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo, La Văn Hợp (SN 1994, trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) đã sử dụng tài khoản có tên là Trần Đình Phong chủ động làm quen với chị H. trú tại huyện Nghi Lộc. Giữa hai người phát sinh quan hệ tình cảm và trao đổi một số hình ảnh nhạy cảm. Sau đó, Hợp tống tiền bạn gái nhiều lần tổng số tiền là 20 triệu đồng. Ngày 21/4/2022, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Hợp. >>> Xem thêm video: Phi công trẻ tung clip nóng của người tình để tống tiền. Nguồn: ĐTHĐT.

