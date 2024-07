Tội phạm giả phó giám đốc công an lừa chủ tịch huyện 171 tỷ

Tại kỳ họp HĐND lần thứ 18 tỉnh Đồng Nai ngày 17/7, thông tin được Công an tỉnh Đồng Nai nêu trong báo cáo trả lời chất vấn cử tri, khi nhận được tin trình báo bị lừa đảo 171 tỷ đồng từ bà Giang Hương, Công an tỉnh đã phối hợp Bộ Công an điều tra, khởi tố 10 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nhóm tội phạm đã giả danh Phó giám đốc Công an Đồng Nai "gọi điện hù dọa có liên quan đến pháp luật" để lừa đảo. Do tính chất phức tạp của vụ án, liên quan nhiều người nước ngoài... nên công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp Bộ Công an và các tỉnh thành làm rõ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai lần thứ 18. Trước đó, hồi tháng 3/2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương khi đó là Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch trình báo bị nhóm lừa đảo hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào. Do không có số tiền lớn, bà này đã huy động tài chính từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, nhóm tội phạm "bằng nhiều thủ đoạn đã xâm nhập vào tài khoản" rút mất 171 tỷ đồng.



Hiện, bà Giang Hương đã bị cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, bà cũng bị cách chức Phó bí thư huyện ủy do không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập. Bà được cho là đã quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập hồ sơ liên quan việc sở hữu các tài sản đã kê khai.

Bên cạnh thông tin về vụ việc của bà Nguyễn Thị Giang Hương, trong phần trả lời chất vấn của đại biểu, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết: hiện nay tội phạm công nghệ cao chủ yếu ở nước ngoài, quá trình luân chuyển tiền chiếm đoạt được rất nhanh, các nạn nhân chậm trình báo và cung cấp ít thông tin... khiến việc điều tra, thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

"Mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, nhóm lừa đảo sẽ chuyển hóa ngay lập tức thành tiền điện tử, hoặc đã dùng để mua hàng tại các sàn thương mại trên mạng. Khi nạn nhân trình báo công an thì tiền đã không còn trong tài khoản họ chuyển đến"- Đại tá Phong thông tin.