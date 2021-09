Tội ác sau cái chết của nam thanh niên đi mua lợn

Ngày 3/1/2021, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tiếp nhận tin báo của anh Giàng A Dơ về việc từ ngày 30/12/2020, con rể anh Dơ là Má A Vềnh (SN 1998), trú tại xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên có đi mua lợn tại khu vực huyện Than Uyên. Đến 15h cùng ngày thì mất liên lạc. (Ảnh: ANTV) Ngay sau đó, Công an huyện Than Uyên đã thông báo tìm kiếm người mất tích, đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã, thị trấn cùng gia đình anh Dơ đi tìm con rể. (Ảnh: ANTV) Ngày 3/1/2021, một nhóm người đã phát hiện xe máy và thi thể nạn nhân Má A Vềnh tại đồi thuộc khu vực bản Lằn Giằng, xã Mường Than, huyện Than Uyên. (Ảnh: ANTV) Qua khám nghiệm phát hiện 1 vết cắt ở cổ nạn nhân làm đứt tĩnh mạch, 1 vết ở đầu bên phải làm vỡ hộp sọ, số tiền cùng điện thoại trên người nạn nhân bị mất, con dao gây án được thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: ANTV) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu xác định đối tượng gây án là Hù Văn Sinh (SN 1992, trú tại huyện Than Uyên). Tuy nhiên, đối tượng cùng vợ đã bỏ trốn xuống Hà Nội. (Ảnh: ANTV) Nhận được thông tin cần phối hợp truy bắt đối tượng từ Công an tỉnh Lai Châu, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu truy tìm đối tượng trên địa bàn Thủ đô. (Ảnh: ANTV) Do từng có thời gian làm công việc shipper trên địa bàn TP Hà Nội, nên Hù Văn Sinh rất thông thạo các ngõ ngách. Nhiều lần tổ công tác đến địa điểm Sinh có mặt nhưng đối tượng lại di chuyển bằng xe máy sang địa bàn khác gây khó khăn cho lực lượng chức năng. (Ảnh: ANTV) Trưa 4/1, tổ công tác đã bắt giữ Sinh trên địa bàn Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở của Cục Cảnh sát hình sự trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. (Ảnh: ANTV) Tại cơ quan Công an, bước đầu Hù Văn Sinh khai nhận, do nghiện ma túy nhưng không có tiền đối tượng đã lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Nạn nhân nhắm đến là Má A Vềnh - người mà anh ta đã từng môi giới mua lợn. Trưa 30/12/2020, Sinh gọi điện thoại cho nạn nhân nói có lợn cần bán. Tin lời, Vềnh đã đi theo địa chỉ mà Sinh cho. (Ảnh dựng lại hiện trường của ANTV) Khoảng 13h cùng ngày, nạn nhân gặp đối tượng Sinh tại khu vực đồi thuộc bản Lằn Giằng, xã Mường Than (Than Uyên), nơi đây vắng nhà dân, ít người qua lại. (Ảnh: Dựng lại hiện trường. ANTV) Khi thấy nạn nhân không để ý, Sinh nhặt khúc gỗ ven đường đập mạnh vào gáy Vềnh. (Ảnh: Dựng lại hiện trường. ANTV) Bị bất ngờ, Vềnh ngã xuống, đối tượng lập tức lấy con dao bấm thủ sẵn trong người đâm nạn nhân, sau đó kéo nạn nhân vào vị trí rãnh sâu, lấy lá cây rừng che phủ. (Ảnh: Dựng lại hiện trường. ANTV) Sau khi giết người, đối tượng lục lấy số tiền khoảng 15 triệu đồng, vứt điện thoại của nạn nhân, về nhà cùng vợ bỏ trốn xuống Hà Nội. (Ảnh: Dựng lại hiện trường. ANTV) Video thực nghiệm vụ án.

