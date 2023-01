Toàn cảnh vụ cháy lớn tại Cty TNHH ESD Korea Vina ở Bắc Ninh

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) thông tin, vụ cháy Công ty TNHH ESD Korea Vina có diện tích khoảng 4.900m2, bước đầu ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Cụ thể, vào hồi 3h56 phút ngày 12/1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo xảy ra cháy tại xưởng Công ty TNHH ESD Korea Vina, địa chỉ: Lô J.3-2, KCN Quế Võ (mở rộng), phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực cháy xảy ra tại bên trong Nhà xưởng của Công ty TNHH ESD Korea Vina có diện tích khoảng 4.900m2, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất băng dính, màng Film. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động 09 xe chuyên dụng các loại (01 xe chỉ huy, 01 xe hậu cần và 07 xe chữa cháy) cùng 70 CBCS đến đám cháy và phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh cùng Đội PCCC cơ sở và công nhân của Công ty TNHH ESD Korea Vina tổ chức chữa cháy. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến nơi, đám cháy đã phát triển, bao trùm khoảng 1/3 diện tích nhà xưởng. Do tính chất sản xuất của công ty có sử dụng hóa chất cùng nhiều nguyên vật liệu liên quan đến sản phẩm nhựa, vận tốc cháy lan lớn, kèm theo gió lớn gây khó khăn cho các lực lượng tham gia, tiếp cận tổ chức chữa cháy. Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn cháy lan, bảo vệ các nhà xưởng xung quanh, khu vực văn phòng 2 tầng diện tích 600m2 liền kề với nhà xưởng bị cháy, di chuyển 120 thùng chứa hóa chất dễ cháy, nổ (180kg/thùng), 3.000 lít dung môi, hóa chất tẩy rửa bên trong nhà xưởng ra khu vực an toàn và đảm bảo an toàn khu vực máy nén khí, máy lọc nằm bên trong nhà xưởng. Hiện nay, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Hiện vụ cháy lớn tại Công ty TNHH ESD Korea Vina ở Bắc Ninh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị. Nguồn: ĐTHĐT.

