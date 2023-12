Tổ trưởng vay vốn "ôm" tiền bỏ trốn, bị bắt sau 18 năm

Theo hồ sơ vụ án, năm 2004, Lê Phú Tuấn được phân công làm Tổ trưởng Tổ vay vốn của Tổ dân phố 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế. Sau khi Tuấn đi thu tiền vốn và lãi của các hộ vay vốn thì có hành vi chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân và bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Lê Phú Tuấn (áo trắng) bị bắt sau 18 năm bỏ trốn

Ngày 27/6/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với ông Tuấn về hành vi tham ô tài sản. Được biết, sau khi trốn khỏi địa phương, đối tượng Tuấn đến thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị sinh sống cho đến nay thì bị lực lượng Công an thành phố Huế và các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ.

Công an thành phố Huế kêu gọi các trường hợp đang bị truy nã và gia đình có người thân đang bị truy nã thì vận động ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

