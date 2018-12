Tình tiết khó tin vụ trộm "khoắng" gần 800 chỉ vàng nhà nữ đại gia

Cơ quan Công an đang truy tìm các đối tượng đột nhập vào nhà của nữ đại gia miền Tây "khoắng" gần 800 chỉ vàng, hàng tỉ đồng...

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ký quyết định xác lập chuyên án truy xét vụ trộm cắp xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thanh Hương (40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) vào ngày 4/12.



Ban chuyên án do Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm trưởng ban. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ có nhiệm vụ điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản với số lượng lớn này.

Đối tượng trộm đột nhập vào nhà nữ đại gia vô hiệu hóa camera rồi phá két sắt lấy đi hàng tỷ đồng. Khoảng 18h ngày 4/12, chị Hương đến công an trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà cạy phá két sắt lấy 3,2 tỉ đồng tiền mặt, 500 chỉ vàng 24K, 265 chỉ vàng 18K, cùng 1 số nữ trang hột xoàn… Tổng tài sản theo chị Hương trình báo bị mất hơn 8,3 tỉ đồng.



Theo nữ đại gia này, sáng hôm đó chị cùng chồng đi ô tô sang TP Vĩnh Long, đến chiều quay về thì phát hiện nhà bị kẻ trộm đột nhập . Nhà chị có 6 camera an ninh được bố trí bên trong và ngoài.

Qua trích xuất camera, công an phát hiện có một thanh niên đội nón bảo hiểm màu hồng, áo khoác ngoài màu xám, quần jean xanh, đi giày, đeo khẩu trang, găng tay màu đen đến trước cổng bấm chuông rồi lập tức bỏ đi.

Camera bên trong nhà ghi được hình kẻ trộm đột nhập là thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng gầy, mặc quần jean xanh, áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang đang nhìn thẳng vào camera.

Cơ quan công an xác định, đây là đối tượng trong băng trộm. Có thể sau khi nhận tín hiệu tiếng chuông của đồng bọn, tên này đột nhập vào nhà từ cửa sau rồi đẩy camera quay sang hướng khác để đục phá két sắt, lấy tài sản đựng bên trong.

Chị Hương cho biết, số nữ trang chị dùng để đeo hàng ngày và tiền mặt bỏ trong tủ nhưng bọn trộm không phát hiện nên vẫn còn.

Vợ chồng chị Hương là thương lái chuyên mua bán dưa hấu, nhà thuộc dạng khá giả ở địa phương. Người phụ nữ này cho biết, chị vừa rút tiền ở ngân hàng về để trả tiền mua đất và phục vụ hoạt động kinh doanh trong dịp Tết.

Hiện lực lượng trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh và Công an huyện Long Hồ đã tỏa đi nhiều hướng để truy lùng thủ phạm. Hình ảnh camera an ninh thu thập trên đường cho thấy có khả năng đối tượng sau khi trộm cắp đã di chuyển về hướng TP.HCM.