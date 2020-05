Tịnh thất Bồng Lai bị chính quyền kiểm tra: Lật “scandal” nóng dư luận

Mới đây, đoàn liên ngành huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã đến kiểm tra hành chính hộ bà Cao Thị Cúc, tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. (Ảnh: Tienphong) Hộ bà Cúc chính là cơ sở thờ tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) đến ở và lập nên. Đầu năm 2020, ông này đổi tên cơ sở thờ tự thành Thiền am bên bờ vũ trụ. (Ảnh: Zing) Đoàn liên ngành huyện Đức Hòa đã kiểm tra cơ sở Tịnh thất Bồng Lai về việc đăng ký lưu trú, hộ khẩu, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, nhà ở, vệ sinh bếp ăn tập thể và một số hoạt động có liên quan đến tôn giáo... (Ảnh: NLD) Tại đây, đoàn lập biên bản ghi nhận một số giấy tờ do bà Cao Thị Cúc cung cấp. Nơi này có khoảng 20 người sinh sống, những người này tự xưng là tu sĩ và có hành vi hoạt động tôn giáo. (Baolongan) Theo UBND huyện Đức Hòa, đây không phải là chùa hay tịnh thất vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Cơ sở này là do một người từ TP HCM xuống tự lập nên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Long An không công nhận. (Baolongan) Ông Liêu Văn Bùng - Phó chủ tịch UBND huyện Đức Hòa cho biết tuần tới, đoàn liên ngành sẽ họp đưa ra hướng xử lý phù hợp, yêu cầu chủ hộ bà Cao Thị Cúc thực hiện đúng quy định của pháp luật. (Ảnh nhìn từ xa cơ sở Tịnh thất Bồng Lai được đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Nguồn: Baolongan) Tịnh thất Bồng Lai thời gian qua được nhiều người biết đến là nơi ở của hai nhà sư thi hát bolero “gây sốt” trên tuyền hình và cũng là nơi nuôi dưỡng 5 chú tiểu thi Thách thức danh hài đạt nhiều giải thưởng cao. (Ảnh: Báo Dân sinh) Cũng tại nơi đây, năm 2019 có một cô gái tên Võ Thị Diễm My (23 tuổi) đang là sinh viên đại học ở TP.HCM bỏ nhà đến ở. Người nhà cô gái này kéo đến tìm con và xảy ra xô xát khiến một tu sĩ bị thương phải nhập viện. (Ảnh: Diễm My tại Tịnh thất Bồng Lai) Bức xúc nhóm người đập phá Tịnh thất Bồng Lai. (Nguồn: VTC9)

Mới đây, đoàn liên ngành huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã đến kiểm tra hành chính hộ bà Cao Thị Cúc, tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. (Ảnh: Tienphong) Hộ bà Cúc chính là cơ sở thờ tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) đến ở và lập nên. Đầu năm 2020, ông này đổi tên cơ sở thờ tự thành Thiền am bên bờ vũ trụ. (Ảnh: Zing) Đoàn liên ngành huyện Đức Hòa đã kiểm tra cơ sở Tịnh thất Bồng Lai về việc đăng ký lưu trú, hộ khẩu, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, nhà ở, vệ sinh bếp ăn tập thể và một số hoạt động có liên quan đến tôn giáo... (Ảnh: NLD) Tại đây, đoàn lập biên bản ghi nhận một số giấy tờ do bà Cao Thị Cúc cung cấp. Nơi này có khoảng 20 người sinh sống, những người này tự xưng là tu sĩ và có hành vi hoạt động tôn giáo . (Baolongan) Theo UBND huyện Đức Hòa, đây không phải là chùa hay tịnh thất vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Cơ sở này là do một người từ TP HCM xuống tự lập nên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Long An không công nhận . (Baolongan) Ông Liêu Văn Bùng - Phó chủ tịch UBND huyện Đức Hòa cho biết tuần tới, đoàn liên ngành sẽ họp đưa ra hướng xử lý phù hợp, yêu cầu chủ hộ bà Cao Thị Cúc thực hiện đúng quy định của pháp luật . (Ảnh nhìn từ xa cơ sở Tịnh thất Bồng Lai được đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ . Nguồn: Baolongan) Tịnh thất Bồng Lai thời gian qua được nhiều người biết đến là nơi ở của hai nhà sư thi hát bolero “gây sốt” trên tuyền hình và cũng là nơi nuôi dưỡng 5 chú tiểu thi Thách thức danh hài đạt nhiều giải thưởng cao. (Ảnh: Báo Dân sinh) Cũng tại nơi đây, năm 2019 có một cô gái tên Võ Thị Diễm My (23 tuổi) đang là sinh viên đại học ở TP.HCM bỏ nhà đến ở. Người nhà cô gái này kéo đến tìm con và xảy ra xô xát khiến một tu sĩ bị thương phải nhập viện. (Ảnh: Diễm My tại Tịnh thất Bồng Lai) Bức xúc nhóm người đập phá Tịnh thất Bồng Lai. (Nguồn: VTC9)