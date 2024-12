Bé Suti “Bố ơi mình đi đâu thế” dáng vóc phổng phao tuổi 16

Là con gái của siêu mẫu Thúy Hạnh, ngay khi xuất hiện cùng mẹ tại một sự kiện gần đây, Suti (tên thật Gia An) ngay lập tức chiếm trọn spotlight nhờ vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật. Cô bạn gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn ngọt ngào, trong trẻo. Đứng cạnh bên mẹ là siêu mẫu nhưng Suti không hề thua kém mẹ quá nhiều về chiều cao, điều này khiến nhiều người cho rằng chiều cao của Suti cũng phải trên dưới 1m7. Xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện, Suti lựa chọn chiếc váy ngắn màu trắng với thiết kế xòe bồng chân đi tiệc cùng lớp make-up tone hồng ngọt ngào. Ở sống mũi cô nàng phài dùng băng dán cá nhân để che đi vết thương do chơi cầu lông bị vợt đập trúng, tuy nhiên không hề ảnh hưởng đến nhan sắc tổng thể. Trong mùa đầu tiên của show thực tế Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? phát sóng năm 2014, Suti - con gái út của nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thúy Hạnh năm đó mới 6 tuổi nhưng đã rất được khán giả yêu thích nhờ tính cách ngoan ngoãn, đáng yêu, thỉnh thoảng hơi mít ướt. Cô bé với vóc dáng mũm mĩm, đôi mắt to tròn, nói chuyện vô cùng lễ phép đã để lại ấn tượng trong lòng người xem. Còn bây giờ, Suti đã là thiếu nữ sắp tròn 16 tuổi với nhan sắc ngày càng xinh đẹp, thần thái ngọt ngào đáng yêu. ó thể thấy đường nét của Suti không thay đổi nhiều so với ngày bé, như đôi mắt to tròn với ánh nhìn trong veo, dáng vẻ dịu dàng nữ tính. Trên trang cá nhân, siêu mẫu Thúy Hạnh thường xuyên cập nhật hình ảnh con gái lớn của mình, nhận về rất nhiều lời khen từ người theo dõi. Suti có niềm đam mê nghệ thuật, yêu thích thời trang. Suti còn có gu ăn mặc rất điệu đà nữ tính. Trong các chuyến du lịch, cô bạn thường chọn váy áo có nhiều chi tiết như xếp ly, nhún bèo, họa tiết hoa hoặc váy voan.

