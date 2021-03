Tin nóng trong ngày 20/3: 3 chân dài bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bán dâm 13 triệu/lượt

3 chân dài bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bán dâm 13 triệu/lượt: TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Hương (26 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Ngân (19 tuổi, Bình Định) lần lượt 4 năm tù và 27 tháng tù về tội môi giới mại dâm. Trước đó, Hương nhận được đề nghị từ một vị khách tại Hà Nội cần mua dâm với 3 gái bán dâm, giá thỏa thuận là 13 triệu đồng/lượt/người. Bắt được đối tượng vô cớ chặn đánh nữ sinh trong rừng cao su: Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được đối tượng V.H.T - thủ phạm đánh cháu T.N.T.M. (11 tuổi) đến ngất xỉu, bầm tím, sưng mặt rồi chôn ở một hố sâu trong rừng cao su. Người nước ngoài lái xe đâm đổ nhiều cột điện: Ngày 20/3, một người nước ngoài lái chiếc ô tô 7 chỗ lao lên lề đường Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức tông gãy cột điện trung thế và kéo đổ thêm 4 trụ điện khác. Vụ tai nạn khiến một khu vực tại phường Thảo Điền mất điện. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, tác giả “Tướng về hưu” đã qua đời vào 16h30 ngày 20/3. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bị tai biến từ đầu năm 2020, ông đã rất kiên trì luyện tập để cố gắng phục hồi sức khoẻ nhưng sức cùng, lực kiệt nên ông đã ra đi. Làm rõ tố cáo cán bộ Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý Bình Triệu đánh học viên: UBND TP HCM giao Sở LĐ-TB-XH khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc cán bộ Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý Bình Triệu đánh học viên. Anh trai đánh chết em gái vì mâu thuẫn: Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Duy Tựa (62 tuổi, trú xã Đắk Sin, Đắk R'lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, ngày 15/3/2021, thấy bà T. đi về nhà, ông Tựa dùng gậy gỗ đánh nhiều phát vào đầu em gái khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ về nhà. Thanh niên trồng cây cần sa tại nhà riêng: Công an phường Thuận Lộc (TP Huế) vừa bắt quả tang Lê Văn Thanh Tuấn (SN 1997, trú đường Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc) trồng cây cần sa tại nhà riêng. Tuấn khai nhận, từ cuối năm 2020, đối tượng này đã đặt mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội, sau đó đưa về nhà trồng.

