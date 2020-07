Tin nóng ngày 9/8: Chân dung má mì quán cà phê kiêm bán dâm "200k"

1. Chân dung má mì quán cà phê kiêm bán dâm 200.000đ: Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) bắt quả tang tại 2 phòng ngủ quán cà phê Hồng Thắm có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Chủ quán là Lại Thị Thắm (SN 1977, trú tại xã Liên Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Thắm khai, thuê các gái mại dâm đến làm nhân viên và bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Mỗi lần bán dâm Thắm thu 200.000 đồng của khách rồi chia cho nhân viên 100.000 đồng. 2. Thẩm vấn 41 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke: Công an TP Sóc Trăng thẩm vấn hàng chục người dương tính với ma túy tại quán karaoke Xuân Huỳnh 2 ở phường 6, TP Sóc Trăng. Khoảng 2 giờ ngày 8/7, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục người có biểu hiện phê ma túy tại 5 phòng karaoke. Tang vật thu được gồm 1 gói bột màu trắng và 9,5 viên nén nghi là ma túy. Qua test nhanh 54 người, có 41 trường hợp dương tính với ma túy (30 nam, 11 nữ). 3. Mất liên lạc với nguyên Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ Đồng Nai:Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Đồng Nai cho biết, quá trình kiểm tra xem xét các dấu hiệu vi phạm của ông Phạm Văn Sáng, thời gian dài đã không liên lạc được với vị cựu giám đốc sở này. Chi bộ nơi sinh hoạt Đảng của ông Sáng báo không có ở đó, không thể liên lạc. Nhiều người gọi số điện thoại ông Sáng hay dùng cũng không ai bắt máy. 4. Thu chiếu bạc hơn 100 triệu dù đánh bạc online: Công an TP.HCM bắt quả tang hàng chục người tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng nhiều hình cờ bạc trực tuyến online tại một căn nhà ở quận 9. Khi kiểm tra, những người này đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi đá gà, tài xỉu, long hổ trên mạng. Đồng thời thu giữ tang vật gồm: hơn 100 triệu đồng trên chiếu bạc, nhiều máy tính bàn, máy tính xách tay, màn hình tivi, 40 điện thoại di động, nhiều xe máy... 5. Dí súng điện vào công an để chạy trốn khi trộm cắp tài sản: Công an thị xã Hương Thủy (Thừa thiên Huế) bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản. Trước đó, trong lúc thực hiện hành vi trộm cắp, Hiển bị người dân và lực lượng Công an xã phát hiện, truy bắt. Với bản chất côn đồ, liều lĩnh, Hiển đã sử dụng súng bắn điện mang theo chống trả quyết liệt lực lượng truy đuổi. 6. Thu giữ nhiều kiếm, súng chuẩn bị “khai chiến”: Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) kiểm tra hành chính một nhà dân tại thị trấn Hòn Đất, phát hiện một nhóm khoảng 10 nam, nữ thanh niên tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, đánh nhau, gây rối an ninh trật tự. Tại đây, công an thu giữ 9 cây dao tự chế và kiếm, 4 bình xịt hơi cay, 1 khẩu súng bắn đạn bi kèm theo gần 100 viên đạn. Các đối tượng khai tự chế và mua trên mạng về để sử dụng. 7. Phạt 4 triệu vì dùng mã tấu giành khách xe ô tô: Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với Đ.T.N. (29 tuổi, phụ xe Hương Trang, TP Quảng Ngãi) về hành vi gây rối trật tự công cộng có mang theo các vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Trong quá trình dành khách đi xe ô tô, D.N.T hành hung phụ xe khách khác, cầm mã tấu lao đến mở cửa xe chửi bới, đòi chém nhân viên này.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Những tiết lộ khó tin về đường dây bán dâm 25.000 USD | VTC14

1. Chân dung má mì quán cà phê kiêm bán dâm 200.000đ: Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) bắt quả tang tại 2 phòng ngủ quán cà phê Hồng Thắm có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Chủ quán là Lại Thị Thắm (SN 1977, trú tại xã Liên Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Thắm khai, thuê các gái mại dâm đến làm nhân viên và bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Mỗi lần bán dâm Thắm thu 200.000 đồng của khách rồi chia cho nhân viên 100.000 đồng. 2. Thẩm vấn 41 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke: Công an TP Sóc Trăng thẩm vấn hàng chục người dương tính với ma túy tại quán karaoke Xuân Huỳnh 2 ở phường 6, TP Sóc Trăng. Khoảng 2 giờ ngày 8/7, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục người có biểu hiện phê ma túy tại 5 phòng karaoke. Tang vật thu được gồm 1 gói bột màu trắng và 9,5 viên nén nghi là ma túy. Qua test nhanh 54 người, có 41 trường hợp dương tính với ma túy (30 nam, 11 nữ). 3. Mất liên lạc với nguyên Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ Đồng Nai:Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Đồng Nai cho biết, quá trình kiểm tra xem xét các dấu hiệu vi phạm của ông Phạm Văn Sáng, thời gian dài đã không liên lạc được với vị cựu giám đốc sở này. Chi bộ nơi sinh hoạt Đảng của ông Sáng báo không có ở đó, không thể liên lạc. Nhiều người gọi số điện thoại ông Sáng hay dùng cũng không ai bắt máy. 4. Thu chiếu bạc hơn 100 triệu dù đánh bạc online: Công an TP.HCM bắt quả tang hàng chục người tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng nhiều hình cờ bạc trực tuyến online tại một căn nhà ở quận 9. Khi kiểm tra, những người này đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi đá gà, tài xỉu, long hổ trên mạng. Đồng thời thu giữ tang vật gồm: hơn 100 triệu đồng trên chiếu bạc, nhiều máy tính bàn, máy tính xách tay, màn hình tivi, 40 điện thoại di động, nhiều xe máy... 5. Dí súng điện vào công an để chạy trốn khi trộm cắp tài sản: Công an thị xã Hương Thủy (Thừa thiên Huế) bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản. Trước đó, trong lúc thực hiện hành vi trộm cắp, Hiển bị người dân và lực lượng Công an xã phát hiện, truy bắt. Với bản chất côn đồ, liều lĩnh, Hiển đã sử dụng súng bắn điện mang theo chống trả quyết liệt lực lượng truy đuổi. 6. Thu giữ nhiều kiếm, súng chuẩn bị “khai chiến”: Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) kiểm tra hành chính một nhà dân tại thị trấn Hòn Đất, phát hiện một nhóm khoảng 10 nam, nữ thanh niên tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, đánh nhau, gây rối an ninh trật tự. Tại đây, công an thu giữ 9 cây dao tự chế và kiếm, 4 bình xịt hơi cay, 1 khẩu súng bắn đạn bi kèm theo gần 100 viên đạn. Các đối tượng khai tự chế và mua trên mạng về để sử dụng. 7. Phạt 4 triệu vì dùng mã tấu giành khách xe ô tô: Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với Đ.T.N. (29 tuổi, phụ xe Hương Trang, TP Quảng Ngãi) về hành vi gây rối trật tự công cộng có mang theo các vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Trong quá trình dành khách đi xe ô tô, D.N.T hành hung phụ xe khách khác, cầm mã tấu lao đến mở cửa xe chửi bới, đòi chém nhân viên này.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Những tiết lộ khó tin về đường dây bán dâm 25.000 USD | VTC14