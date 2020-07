Tin nóng ngày 8/7: Nam sinh rủ bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ

1. Nam sinh 16 tuổi rủ bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ: Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Hải Ninh (16 tuổi, Đông Triều, Quảng Ninh) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Hải Ninh quen bé N.A (chưa đủ 13 tuổi, Đầm Hà) qua mạng và nảy sinh tình cảm. Ngày 8/6, Ninh gặp mặt N.A, rủ bé gái vào một nhà nghỉ quan hệ tình dục. N.A về nhà kể người thân, gia đình cô đã báo công an. 2. Nghi tự tử trong cửa hàng cầm đồ cháy trụi 3 người chết: Vụ cháy làm 3 người trong gia đình gồm bố mẹ và con trai 6 tuổi tử vong xảy ra lúc khoảng 9h30 ngày 8/7 tại một tiệm cầm đồ P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương). Khi xảy ra cháy, người dân ứng cứu nhưng cửa tiệm cầm đồ đã bị khóa nên người dân không thể vào bên trong dập lửa nên nghi vấn đây là vụ tự tử. 3. Bắt khẩn cấp người yêu mẹ đánh con gái: Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết, kết quả giám định thương tật của cháu Chung Ngọc H. (4 tuổi) bị bạn trai của mẹ đánh đập là 8,5%, đủ cơ sở khẳng định cháu bị bạo hành. Công an tiến hành bắt khẩn cấp, làm thủ tục gia hạn giam giữ lần 2 đối với Lương Đức Thắng (SN 1985). Thắng là người yêu của mẹ cháu H., đi uống rượu về thấy H. khóc nên đã đánh, bóp cổ và nhấc bổng lên khỏi mặt nhà. 4. Ông Lê Viết Chữ thôi chức Bí thư Quảng Ngãi: Bộ Chính trị quyết định cho ông Lê Viết Chữ thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng theo quyết định này, ông Chữ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, bố trí công tác khác. Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã sao lục quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi gửi quận, huyện và các cơ quan liên quan. 5. Trộm đặt đồ vào thùng xốp gửi công an trả lại chủ nhân: TAND cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trương Huy Định (23 tuổi, Tiền Giang), tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Trước đó Định làm quen và đột nhập nhà một người Nhật Bản lấy cắp đồ. Khi mở ra thấy nhiều tài sản có giá trị nên đã mua thùng xốp, cho đồ lấy trộm vào và gửi công an trả lại người bị mất. Định bị viêm đa xoang, bệnh teo cơ không đi lại được. 6. Con rể vay tiền, bố mẹ vợ bị đào mồ: Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) khởi tố, bắt tạm giam Lâm Văn Quýnh (SN 1964; TP HCM) về hành vi "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt". Năm 2019, ông Nguyễn Hữu Kiệm (Hậu Thành, huyện Cái Bè) thế chấp đất và vay ông Quýnh 300 triệu đồng, lãi suất 18 triệu đồng/ tháng. Thế chấp nhưng đất đưa đi công chứng với nội dung chuyển nhượng. Tháng 2/2020, ông Kiệm không có khả năng trả lãi nên ông Quýnh bán đất, thuê người đào mộ mẹ vợ ông Kiệm mang lên chùa gửi. 7. Phòng CSGT (công an thành phố Hà Nội) đã có thông tin chính thức về vụ CSGT bị tố làm ngã xe người đi đường: Theo đó, cán bộ Đội CSGT số 6 phát hiện vụ va chạm giữa hai xe máy mang BKS 19M1-154x và 29B1-847x do hai cô gái điều khiển cùng chiều di chuyển hướng Cầu Giấy - Xuân Thuỷ - Mai Dịch. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do chị Nh. (ở tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy 19M1-154x rẽ phải va chạm dẫn đến tai nạn làm chị Ng. bị ngã xuống đường, không liên quan đến CSGT.



