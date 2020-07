Tin nóng ngày 3/7: Công an bác tin dùng dùi cui đánh người gãy xương mũi

1. Công an Vĩnh Yên bác tin dùng dùi cui đánh người gãy xương mũi:Trước thông tin CSGT vụt tụ máu mắt, vỡ xương mũi một nam thanh niên, khi tham gia giao thông ở Vĩnh Phúc, lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã bác bỏ chuyện này. Theo đó, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đã quay xe bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Sau đó va vào một CSGT được bố trí đội hình phía sau rồi ngã ra đường. Cảnh sát sẽ xem xét toàn diện vụ việc ở cả 2 phía, bao gồm cả hành vi “chống người thi hành công vụ”. 2. Phá điểm sản xuất súng tự chế giá 500.000 đồng một khẩu: Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) triệt phá một điểm chuyên chế tạo súng tự chế để bán cho người dân trong vùng do ông Lương Văn Vượt (SN 1962, ngụ thị trấn Hồi Xuân) sản xuất, thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 3 nòng súng, hơn 8 kg bi sắt, 1.500 hạt nổ, trên 4 kg tiền chất thuốc nổ, lưu huỳnh... Lương mua bộ phận về tự chế và bán 500.000 đồng/ khẩu; bi sắt bán với giá 20.000 đồng/100 gram. 3. Lấy vỏ bọc kinh doanh bất động sản để cho vay lãi “cắt cổ”: Công an Đà Nẵng bắt đối tượng Nguyễn Đình Tuấn (SN 1984) cùng đồng bọn vì cho vay nặng lãi, 20% tháng. Nhóm này đăng ký mở Công ty Đại Thủy Sơn Tùng, lấy vỏ bọc kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi. Khi có khách, chúng cử đàn em đến tận nhà thẩm định và thu lãi. Nhóm của Tuấn cho vay hơn 11 tỉ đồng, thu lợi bất chính được 2,3 tỉ đồng. 4. Tiếp tục bắt đại lý đánh bạc online nghìn tỷ đồng: Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trên mạng Internet với số tiền lên đến hơn 20.000 tỉ đồng. Trong đó có cặp vợ chồng Lê Tuấn Vinh (SN 1988) và vợ là Trần Thị Ngân (SN 1990 trú tại Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Đây là 5 đại lý cấp 1 của 5 trang game bài đổi thưởng khác nhau có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang Facebook, Zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game. 5. Xe khách chèn ép, không nhường đường cho xe cứu thương: Mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh xe cứu thương bị 1 xe khách mang biển số 51B-27833 của nhà xe Hoàng Lâm chèn ép, không nhường đường cho xe cứu thương cả một đoạn đường dài tại đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Xe cứu thương chỉ đi lên khi xe khách tấp vào trả khách. Công an tỉnh Tiền Giang đang xác minh vụ việc, mời chủ phương tiện và tài xế lên làm việc. 6. Dùng máy cày giải cứu tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin: Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, tại khu vực ngã tư Thiên Trường Plaza xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo với xe tải. Hậu quả, phần đầu xe tải bẹp rúm, tài xế xe tải bị ngất xỉu và kẹt cứng tại ghế lái trong cabin. Người dân phải huy động máy cày để phá cánh cửa giải cứu tài xế ra ngoài. 7. 2 lần phá két trộm hơn 5 tỷ đồng: Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ đối tượng Võ Tuấn Anh (SN 1981, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An) về hành vi trộm cắp tài sản. Tuấn Anh đột nhập Văn phòng Công chứng L. V (TP Hội An), phá két sắt trộm 3,7 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, đối tượng khai nhận y cũng là người thực hiện vụ trộm gần 1,5 tỷ đồng tại nhà ông L.B.N, phường Tân An, TP Hội An vào khuya ngày 18/7/2018.



